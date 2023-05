Sénégal: BRVM - Les trois indices phares de la Bourse se mettent au vert ce 25 mai 2023.

Après plusieurs journées de baisses et de situation contrastée, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se sont mis au vert à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 25 mai 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a légère baissé de 0,08% à 196,42 points contre 196,26 points. Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre une hausse de 0,23% à 98,45 points contre 98,22 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il connait une progression de 0,25% à 102,07 points contre 101,82 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions enregistre elle aussi une hausse de 6,219 milliards, à 7307,438 milliards de FCFA contre 7301,219 milliards de FCFA le 24 mai 2023.

Celle du marché obligataire est en baisse de 2,519 milliards, passant de 10 111,672 milliards de FCFA la veille à 10 109,153 milliards de FCFA ce 25 mai 2023.

La valeur des transactions s'est établie à 473,714 millions de FCFA contre 547,768 millions FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 2 200 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 650 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 2,70% à 760 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 1,48% à 9 590 FCFA) et BOA Benin (plus 0,96% à 5 800 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,72% à 75 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 5 300 FCFA), BOA Mali (moins 3,51% à 1 375 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 6 500 FCFA).