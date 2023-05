Congo-Kinshasa: 7e ART - Le Festival du film européen pose ses valises à Lubumbashi

La rencontre lancée à Kinshasa, le 18 mai, se poursuit avec la projection de Congo Lucha ce 26 mai au Centre d'art Waza.

Présenté à Kinshasa déjà cette semaine au Centre Wallonie-Bruxelles, toujours dans le cadre du Festival du film européen (FFE), Congo Lucha y est programmé aussi à sa clôture ce 26 mai à 18h30 en présence du réalisateur belge Arnaud Zajtman alors qu'il sera déjà en pleine projection à Lubumbashi. Cette septième édition de la rencontre internationale fait un focus sur le cinéma documentaire.

Prix Albert Londres 2019 du meilleur documentaire, le film de Marlène Rabaud coréalisé avec Arnaud Zajtman met la lumière sur un moment-clef de l'histoire de la RDC à travers le combat de la Lucha. Ce mouvement de jeunes manifestement déterminés à changer la donne du pays. La résignation n'est pas la voie qu'ils ont choisi de suivre persuadés que la lutte est le seul moyen d'y parvenir. La violence n'est cependant pas le maître mot car la paix est la motivation première de cette jeunesse dynamique qui fait entendre sa voix en menant des actions sur le terrain dans la perspective d'obtenir « la tenue d'élections transparentes et l'alternance démocratique », comme souligné dans le synopsis.

La projection de Congo Lucha au Centre d'art Waza, nous apprend-on, « sera suivie d'une discussion avec Duc Mbuyi, de la Lucha RDC basé à Lubumbashi ». Le jeune leader est chargé « de la section de formation des nouveaux adhérents au mouvement aux outils de lutte non violente de la Lucha aussi appelée Luchologie ». Il est du reste spécifié qu'en dehors de sa fonction au sein de la Lucha, Duc Mbuyi est « conférencier et secrétaire exécutif de l'ONG des droits de l'homme Mâat Institute ».

Arrivé à terme, le FFE qui s'est tenu pendant dix jours sous la coordination de l'Institut français de Kinshasa a diffusé une vingtaine de films européens, africains et congolais. Organisé sous la direction du pôle EUNIC-RDC, l'événement a mis à contribution plusieurs espaces culturels du pays, notamment à Kinshasa et Lubumbashi. Des invités, pour la plupart des cinéastes internationaux et de RDC, dont le réalisateur Mweze Ngangura y a pris part. Notons aussi que le FFE a tenu six masterclass dont un atelier en composition de musique de film, un atelier lumière, une formation au métier d'acteur, à la réalisation, à la production cinématographique et « un atelier entièrement consacré aux liens étroits entre cinéma et art contemporain », a rappelé la Halle de la Gombe.