Afrique de l'Ouest: La Coalition Mondiale des Jeunes pour la Paix et la Sécurité tient sa réunion annuelle 2023

Dakar, Sénégal — La Coalition mondiale des jeunes pour la paix et la sécurité avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a tenu du 16 au 18 mai sa réunion annuelle 2023 à Saly, au Sénégal. La réunion a réuni 55 partenaires du monde entier, représentant des entités des Nations Unies, des organisations de la société civile (OSC) et des organisations dirigées par des jeunes travaillant à faire progresser le rôle des jeunes dans la construction et le maintien de la paix.

Réunie pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19, la réunion a été l'occasion d'évaluer les progrès, les défis et les réalisations dans les divers efforts visant à mettre en oeuvre les résolutions 2250 (2015), 2419 (2018) et 2535 (2020) du Conseil de sécurité., y compris l'élaboration de plans d'action nationaux et régionaux sur la jeunesse, la paix et la sécurité.

Pendant trois jours, les jeunes artisans de la paix et les organisations partenaires se sont engagés dans une série de discussions et d'activités interactives où ils ont eu l'occasion de partager leurs expériences, d'identifier les leçons apprises et de développer des stratégies pour faire avancer l'agenda des Jeunes pour la Paix et la Sécurité.

La réunion a également donné à la Coalition l'occasion de réfléchir de manière critique à sa structure et à ses méthodes de travail actuelles et de convenir d'une vision commune pour maintenir l'élan du programme Jeunesse, Paix et Sécurité dans les années à venir.

La réunion s'est terminée par un appel renouvelé à tous les partenaires pour qu'ils continuent à travailler en synergie pour intensifier le soutien et renforcer les mécanismes de protection afin de garantir que les jeunes artisans de la paix puissent s'engager en toute sécurité et de manière significative dans les efforts de consolidation de la paix et la mise en oeuvre de l'agenda à tous les niveaux.

La coalition s'engage à travailler avec tous les partenaires pour faire avancer l'agenda et construire un monde plus pacifique et plus sûr pour tous.

« Les jeunes jouent un rôle déterminant dans l'élaboration du programme Jeunesse, paix et sécurité de l'ONU », a déclaré Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies pour l'appui à la consolidation de la paix. "Collaborer étroitement avec eux, a-t-elle dit, aidera à faire avancer l'agenda car rien ne peut être fait pour les jeunes sans leur participation".

À propos de la Coalition mondiale des jeunes pour la paix et la sécurité

La Coalition mondiale des jeunes pour la paix et la sécurité est la principale plate-forme multipartite pour l'élaboration de politiques et de pratiques mondiales sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Elle est coprésidée par le Réseau Uni des acteurs de la paix (UNOY Peacebuilders), Search for Common Ground (Search) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et rassemble un groupe diversifié de partenaires de plus de 100 organisations différentes, y compris Entités des Nations Unies, OSC, organisations dirigées par des jeunes et universités.

La Coalition travaille à:

Promouvoir la participation des jeunes à la consolidation de la paix ;

Renforcer la collaboration et les partenariats entre les organisations dirigées par des jeunes, les OSC, les entités des Nations Unies et les autres parties prenantes ;

Promouvoir des initiatives dirigées par des jeunes qui s'attaquent aux causes profondes des conflits et construisent une paix durable ;

Plaidoyer pour la protection des droits des jeunes et l'inclusion des jeunes dans tous les processus de consolidation de la paix.

Contacts:

Mame Oumy Ndoye, Associée en communication, UNFPA WCARO,mndoye@unfpa.org

João Scarpelini, Spécialiste de programme - Jeunesse, paix et sécurité · RHB,scarpelini@unfpa.org

Fatouma Muhumed, Spécialiste du Programme Jeunesse, Paix et Sécurité · WCARO,muhumed@unfpa.org