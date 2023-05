Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Mai 2023

Burkina : Sécurisation : Le Pnud offre du matériel d’une valeur de 320 millions de Fcfa

Le Pnud avec l’appui de l’Allemagne et de l’Union européenne, a remis jeudi, un lot d’équipements et de matériels dont 8 véhicules pick-up et 121 motos, au profit de la police et de la gendarmerie des régions du Sahel et de l’Est, afin de renforcer leurs capacités contre l’insécurité. Le Pnud (Programme des Nations unies pour le Développement) entend accompagner le gouvernement burkinabè dans sa dynamique de reconquête et stabilisation des zones affectées par l’insécurité. L’organe onusien a fait don, le jeudi 25 mai 2023 à Ouagadougou, d’un lot d’équipements et de matériels au ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité au profit des unités de la police et de la gendarmerie nationale dans les communes de stabilisation des régions du Sahel et de l’Est. D’une valeur globale d’environ 320 millions de francs Cfa, ce don est composé de 8 véhicules pick-up, de 121 motos, de 74 équipements de communication, de 50 GPS, de 55 ordinateurs, d’imprimantes, de scanners, de 370 kits complets de secours médical et des fournitures de bureau.( Source : Aib)

Nigeria : Infrastructures- Buhari inaugure plusieurs projets dont un pont sur le Niger

C'est l'une de ses dernières actions en tant que président avant de céder le pouvoir le 29 mai prochain à Bola Ahmed Tinubu, élu à l'issue des élections générales de février dernier. Le président nigérian Muhammadu Buhari a mis en service le pont sur le Niger, long de 1,6 km, qui relie Asaba, dans l’Etat du Delta, à Onitsha, dans l’Etat d’Anambra. Le président Buhari, qui a virtuellement inauguré le pont mardi, a déclaré que le pont était l’une des infrastructures essentielles mises en place par son administration pour promouvoir la croissance économique et assurer le progrès de la population. ll a indiqué que le pont et les autres projets mis en service témoignaient de l’engagement de son administration à assurer la prospérité dans tout le pays.« Je suis honoré de remettre ce pont et d’autres projets au public. Le pont réduira la durée des trajets et favorisera les activités économiques dans le sud-est, le sud-sud et d'autres régions du pays », s'est-il réjoui. (Source : Apa)

Mali : Coupure d’électricité à Keniéba- Un mouvement appelle à l’implication du président de la Transition

Le Mouvement Keniéba-Kuranko attire, pour une énième fois, l’attention des plus hautes autorités de la Transition et particulièrement le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, sur la situation dramatique que vit la population de Keniéba depuis mi-janvier 2023. Il n’est plus un secret pour personne que depuis cette période, la population de Kéniéba n’a plus d’électricité et les activités économiques sont paralysées, faisant en estimation des pertes significatives à la population. Face à cette situation "honteuse pour le cercle le plus contributeur à l’économie nationale", les populations de Kéniéba sont sorties massivement à l’appel du mouvement Keniéba-Kuranko, composées de la chefferie, la jeunesse et plusieurs organisations locales de la société civile, le jeudi 2 février 2023, pour dénoncer le manque d’électricité dans la localité et également l’absence de la société Energie du Mali (EDM). Source : abamako.com)

Sénégal : Situation politique- La Coalition Yewwi Askan Wi rejette le dialogue politique

Le dialogue politique auquel le président de la République, Macky Sall a convié les acteurs politiques, les forces vives et les acteurs de la Société civile se tiendra sans la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. La plateforme de l'opposition significative a fait savoir sa position sur le dialogue politique dans un communiqué. En effet, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi annoncent leur rejet du dialogue.« Au moment où le pays est plongé dans l'incertitude, Macky Sall compte lancer un soit- disant « dialogue », le 30 mai 2023, pour détourner les sénégalais des difficultés auxquelles ils sont confrontés. La Coalition Yewwi Askan Wi déclare solennellement son rejet catégorique de ce dialogue », a indiqué Yewwi Askan Wi dans un communiqué. (Source : adakar.com)

Niger : Lutte antiterroriste au Burkina Faso et au Mali- Le Président nigérien dénonce l’enrôlement des civils

Dans une interview accordée à Jeune Afrique et dont un extrait vidéo est disponible notamment sur la page Twitter du magazine panafricain depuis le 25 mai 2023, le Président du Niger, Mohamed Bazoum, dénonce l’enrôlement des civils dans la lutte antiterroriste au Burkina Faso et au Mali voisins. Le Chef de l’État nigérien estime qu’armer et envoyer des civils, c’est prendre le risque de les « exposer et d’en faire de la chair à canon ». Le Président Mohamed Bazoum indique également dans cette interview que des civils armés, l’exposition d’une partie de la population à des abus. Dans cet extrait vidéo, le Chef de l’Exécutif nigérien s’attaque de nouveau aux stratégies mises en place par les juntes au pouvoir à Bamako et à Ouagadougou, restaurer la paix et la sécurité dans leurs pays respectifs. (Source : Fratmat.info)

Côte d’Ivoire : investir dans l'industrialisation- Le ministre Souleymane Diarrassouba exhorte le secteur privé à

Pour sa 3e édition, la tribune du patronat destinée aux échanges entre les membres du gouvernement et du secteur privé , Focus Pnd, a reçu, le 25 mai 2023, Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce de l'Industrie et de la Promotion des PME. Dans sa présentation, il a défini les objectifs du PND (Plan national de développement) et mis en avant les projets de son ministère qui sont entre autres, “le projet de construction de 11 marchés de gros dont 3 financés à hauteur de 84,5 milliards par la banque mondiale notamment celui de Abidjan, Abengourou et de Daloa, le projet de reconstruction de 18 marchés de détails incendiés, le projet de réhabilitation de 67 marchés de détails et la création du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE), intervenant dans le dédouanement des marchandises”, a- t-il informé.Le ministre a aussi exhorté le secteur privé à investir encore plus dans l’industrialisation. Conscient de la « lourde tâche » qui leur incombe, Ahmed Cissé, président du patronat a indiqué que « le secteur privé est amené à financer à hauteur de 74% le PND soit 44000 milliards de nos francs » qui dénote de la place importante du secteur privé. (Source : abidjan.net)

Cameroun : Assassinat Martinez Zogo- Et la boucle est bouclée…

S'il existe aujourd'hui une affaire Martinez Zogo, c'est parce que Martinez était avant tout un journaliste qui faisait bien son travail. Il dénonçait les pratiques du régime de Yaoundé.

Il a été horriblement assassiné par des agents de ce même régime qui auraient été commandités par un homme d'affaires soupçonné de bénéficier de ces pratiques du régime de Yaoundé. S'il y a eu assassinat, c'est donc pour tuer la vérité. La vérité serait donc l'objet du crime. Un autre journaliste, Jean Bruno Tagne, a diffusé des audios contenant des informations sur un journaliste également assassiné, il est convoqué par le régime de Yaoundé. A bien y regarder, c'est la vérité qui pose problème au régime de Yaoundé. Et comme être un bon journaliste c'est dire la vérité, Martinez Zogo était un bon journaliste, Jean Bruno Tagne est un bon journaliste. (Source : Journal du Cameroun)

Afrique du Sud : Epidémie de choléra- 17 personnes tuées

17 personnes sont décédées à la suite d’une épidémie de choléra dans le township de Hammanskraal, dans la banlieue de Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud, ont annoncé jeudi les autorités du pays cités par des médias internationaux. Selon ces sources, le bilan s’est alourdi par rapport aux 10 décès signalés par les autorités sanitaires locales en début de semaine. Les autorités ont indiqué qu’il y avait 29 autres cas de choléra confirmés en laboratoire, tandis que 67 personnes ont été admises dans un hôpital et des cliniques pour des infections gastro-intestinales. (Source : Acp)