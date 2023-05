Sénégal: Foire Thaifex/Anuga Asia 2023 - La prospection fructueuse d'hommes d'affaires sénégalais

Bangkok — En collaboration avec l'ambassade royale de la Thaïlande à Dakar, une délégation d'hommes d'affaires sénégalais et ivoiriens prend actuellement part à la foire Thaifex-Anuga Asia 2023 qui se déroule à Bangkok. Après quelques jours, ils expriment déjà leur satisfaction.

Dans le milieu des affaires, la prospection et le partenariat sont importants. C'est ce qu'a compris un groupe d'une quinzaine d'hommes d'affaires sénégalais et ivoiriens qui, en collaboration avec l'Ambassade royale de la Thaïlande à Dakar, sont actuellement à Bangkok pour les besoins de la 19e édition de la foire Thaifex-Anuga Asia 2023.

Ndèye Anta Cissé commercialise des eaux minérales. Son entreprise veut se diversifier pour continuer à exister sur le marché. D'où sa participation à la foire pour prospecter d'autres produits. « La Thaïlande est appelée la cuisine du monde. Elle a un secteur secondaire très développé et produit énormément de produits manufacturés, des jus, des sauces, etc. C'est mieux si on peut en profiter », précise-t-elle. Non sans indiquer que le défi maintenant, c'est de trouver les goûts qui conviennent au palais sénégalais, monter des partenariats, faire du brainstorming et voir comment intégrer le produit dans le marché sénégalais avant de finaliser.

Tout comme Mme Cissé, Ibrahima Sy, qui est notamment dans le textile et l'élevage, veut diversifier ses activités. Il compte élargir son commerce avec les produits alimentaires. « Les perspectives sont bonnes. Je me suis surtout intéressé aux épices, aux produits halieutiques et aux boissons », renseigne-t-il. M. Sy compte se lancer dans la transformation des produits locaux, comme nos fruits exotiques, en boisson. À cet effet, il souhaite acquérir une unité de transformation adaptée.

Demba Ngom est un négociant sénégalais établi en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Burkina Faso. Il commercialise des produits alimentaires comme l'huile, les spaghettis et les biscuits. De son point de vue, les prix sont abordables et les partenaires sont ouverts à la collaboration. « Je vendais une marque de boisson via un grossiste. Aujourd'hui, j'ai rencontré le fabricant à la foire. On ne peut pas rêver mieux », se réjouit-il.