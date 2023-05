Afrique: Journée mondiale de l'Afrique - La société civile congolaise édifiée sur les mécanismes du développement

Dans le cadre de la célébration, le 25 mai, de la Journée mondiale de l'Afrique, le conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a organisé une conférence débat autour du thème « Le Maep et les problématiques de l'intégration africaine ».

Au cours de ce moment de partage de connaissances marquant la célébration des 60 ans de l'Organisation de l'unité africaine, le président de la commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), Alain Akouala Atipault, qui était le seul intervenant, a retracé l'historique de l'émergence des grandes structures et mouvements panafricains.

Il a expliqué le rôle du MAEP qui, selon lui, est la voie africaine de la bonne gouvernance et de l'émergence économique du continent africain. En s'appuyant sur l'exemple du Niger, Alain Akouala a indiqué que le Congo mettra bientôt en place un plan d'action national contenant les principales résolutions visant à améliorer la gouvernance du pays. Il estime que ce document constitue un élément essentiel pour le développement du Congo. « La société civile qui incarne le pays réel est partie intégrante du processus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Nous avons présenté et fait l'histoire de l'Afrique dans son ensemble puisque nous avons compris qu'au sortir des indépendances, l'Afrique s'est inspirée de certaines stratégies économiques importées des pays colonisateurs. Le Congo a joué et continue à jouer un rôle important dans le processus d'émancipation de l'Afrique », a-t-il expliqué.

Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, l'Afrique se cherche depuis six décennies à trouver ses repères et le chemin le plus approprié pour éclore sa marche vers le développement. « Nous sommes à plus de neuf modèles essayés par nos chefs d'Etat pour rechercher comment sortir le continent de sa difficile situation. Les acteurs des organisations de la société civile dont la vocation est d'assister, d'accompagner les efforts des pouvoirs publics, tant dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques de développement, ont intérêt à comprendre, à toutes fins utiles, chacun des mécanismes sus-indiqués », a-t-il déclaré.

La Journée de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA (Organisation de l'unité africaine), le 25 mai 1963. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains, et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique.