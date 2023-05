Afrique de l'Est: Soudan - Plusieurs hôpitaux de Khartoum reçoivent du matériel chirurgical vital

communiqué de presse

on du personnel médical — Genève (CICR) - Une opération de distribution de matériel chirurgical donné par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en cours. Sept hôpitaux de Khartoum se verront remettre ces fournitures médicales, qui comprennent des anesthésiants, des antibiotiques et d'autres médicaments, des pansements, du matériel de suture et des perfusions en quantité suffisante pour traiter des centaines de personnes grièvement blessées par arme.

« Avec seulement 20% des structures médicales de Khartoum encore opérationnelles, nous faisons face à un véritable effondrement du système de santé au moment même où la population en a le plus besoin.

C'est pourquoi l'acheminement de fournitures médicales essentielles vers les rares hôpitaux encore en service est une nécessité absolue », déclare Alfonso Verdu Perez, chef de la délégation du CICR au Soudan.

« Mais les hôpitaux ont aussi urgemment besoin d'eau et d'électricité, ainsi que de conditions minimales de sécurité pour leurs patients et leurs équipes. Nous appelons les parties au conflit à respecter la missic'est une question de vie ou de mort. »

Selon les autorités sanitaires du Soudan, plus de 700 personnes ont été tuées et plus de 5000 blessées depuis le début des combats le 15 avril dernier. Des infrastructures civiles essentielles, telles que des établissements de santé et des installations d'approvisionnement en eau et en électricité, ont en outre été gravement endommagées, privant les 5 millions d'habitants que compte la capitale d'accès à ces services vitaux.

Dans le même temps, des informations alarmantes faisant état d'attaques contre des personnels de santé, des structures médicales et des ambulances continuent de nous parvenir.

En plus de distribuer du matériel chirurgical en collaboration avec le ministère fédéral de la Santé, le CICR coopère étroitement avec le Croissant-Rouge soudanais, dont les volontaires participent à la récupération et à l'identification des dépouilles des victimes.

Le CICR maintient également le dialogue avec tous les acteurs sur le terrain pour faciliter l'évacuation des blessés et rappeler aux parties les obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire.