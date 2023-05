Congo-Brazzaville: Zones agricoles protégées - Une mention spéciale pour la Bouenza

Les Zones agricoles protégées (ZAP) de Mayoumina et de Kingoma, dans le département de la Bouenza, ont respectivement produit 111 et 85 tonnes de maïs au cours de la récolte du mois de mai.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a supervisé la campagne de récolte de maïs dans les deux ZAP de la Bouenza, en présence du préfet de ce département Jules Monkala Tchoumou. Les 111 tonnes de maïs de Mayoumina, soit 2 200 sacs de 50kg, ont été produits par les dix groupements qui y sont installés.

Située dans la sous-préfecture de Loudima, la ZAP de Mayoumina qui a enregistré le plus grand chiffre en termes de production cette année s'étend sur une superficie de 100 hectares dont 58 consacrés au maïs. Les membres des dix groupements de la ZAP de Mayoumina ont empoché 27 millions 713 mille FCFA après la vente des 111 tonnes. Le reste des hectares étant consacré au manioc et au soja déjà arrivés à maturité.

Responsable du groupement de Kiossi qui a empoché 3 025 000 FCFA, Franck Silvère Bafoukissa pense que ce qui était rêve hier est devenu réalité aujourd'hui. « Avec cet argent, nous allons acheter des moutons pour faire l'élevage et le Kavaki pour le déplacement parce que nous visons loin de la ZAP. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport au travail que nous avons réalisé, nous remercions monsieur le président de la République et le ministre de l'Agriculture. Nous demandons aux autres de se constituer en groupement comme nous l'avons fait afin de bénéficier de cet appui substantiel du gouvernement », a-t-il exhorté.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a, de son côté, exprimé sa satisfaction au regard de la moisson enregistrée. « Nous sommes très satisfaits de la performance de la ZAP de Mayoumina que nous considérons comme un modèle inspirant pour les autres zones du pays. Donc, nous sommes très contents parce que c'est à ce niveau de production que nous voudrions arriver », s'est réjoui Paul Valentin Ngobo.

Il a, par ailleurs, déploré le faible niveau d'approvisionnement en engrais. « Nous aurons pu avoir plus que cela, les producteurs n'ont utilisé à peine que 100 kg d'engrais par hectare, ce qui est loin de la norme qui est de 250 kg, voire plus. Le gouvernement devrait fournir un peu plus d'effort pour les appuyer afin d'atteindre les objectifs escomptés. Imaginons que toutes ces ZAP que nous avons mises en oeuvre puissent arriver à ce niveau de production de 110 tonnes chacune », a-t-il expliqué.

Après Mayoumina, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a également pris part à la célébration de la récolte du maïs des producteurs de la ZAP de Kingoma, dans le district de Madingou où les acteurs agricoles ont produit 85 tonnes de maïs pour une valeur marchande de 19 millions 225 mille FCFA. Le président du groupement agricole le « Buffle de la Bouenza », Anaclet Julien Ngassaki Ndza, est très satisfait de la moisson obtenue. Il explique comment les fonds encaissés seront utilisés. « Mon groupement a pu obtenir 15 tonnes et trois sacs. La moisson est assez bonne, donc nous sommes très satisfaits. En termes de revenus, nous avons pu obtenir 3 787 500 FCFA. La saison était bonne en ce qui concerne la pluviométrie, c'est ce qui fait que le groupement a eu de bons résultats au niveau de la ZAP de Kingoma. Le secret, c'est d'abord respecter les normes, les différentes étapes des opérations agricoles et sarclage du champ », a-t-il rappelé.

Notons que les producteurs agricoles de la ZAP de Mpoumako, dans le district de Ngabé, département du Pool, ont eux aussi récolté leur maïs. La moisson obtenue est de 30 tonnes. En effet, le maïs vendu contribuera à la fabrication de l'aliment de bétail. Le projet de construction des ZAP vise, entre autres, la réduction du chômage, la diversification économique et l'atteinte de la souveraineté alimentaire en République du Congo.