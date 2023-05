Congo-Kinshasa: Diplomatie - Vers la relance du partenariat économique sino-congolais

A 22 heures locales, l'avion présidentiel Simon-Kimbangu s'est posé jeudi à l'aéroport international de Pékin, rapporte la presse présidentielle.

Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le président Félix Tshisekedi entame sa première visite d'Etat en Chine à l'invitation de son homologue Xi-Jinping. Le temps de prendre ses quartiers à Pékin, le président Félix Tshisekedi va bénéficier ce 26 mai de tout le protocole d'honneur lié à une visite d'Etat. La rencontre au sommet avec son homologue Xi-Jinping sera le moment pour les deux chefs d'Etat de redynamiser le partenariat économique sino-congolais vieux de cinquante ans.

La relance de la coopération économique multisectorielle entre la RDC et la Chine justifie la présence de dix membres du gouvernement en plus des membres du cabinet du président de la République. Cette rencontre en tête-à-tête suivie d'un dîner d'Etat et d'une rencontre bilatérale balise la voie de la relance, dans les prochains mois, de la commission mixte RDC-Chine et la signature d'un accord cadre. Il est prévu une série d'échanges avec le monde économique chinois. Dix ministres accompagnent le président de la République dont les vice- Premier ministre Jean-pierre Bemba et Christophe Lutundula. Le chef de l'Etat est aussi attendu à Shenzhen, Shanghai et Hong Kong.