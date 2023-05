Congo-Kinshasa: Musique - Fally Ipupa en concert le 27 mai au stade Massamba-Debat

En prélude à ce concert événementiel, le comité d'organisation à travers la maison VVPrime représentée par Charlemagne Mayassi et l'artiste musicien Fally Ipupa ont donné une conférence de presse, le 24 mai, au site touristique de Ngabé, au cours de laquelle ils ont invité les mélomanes de la bonne musique à venir nombreux au stade Alphonse- Massamba-Debat tout en leur rassurant sur les dispositions prises sur les mesures sécuritaires.

Prenant la parole après le mot du modérateur et du représentant de la maison VVPrime, l'artiste musicien Fally Ipupa a tenu d'abord à remercier les chevaliers du micro et de la plume pour avoir fait le déplacement de Ngabé pour échanger avec lui, avant de répondre de façon interactive à ses questions. Pour Fally Ipupa, l'idée de se produire au stade Alphonse-Massamba-Debat lui est venu juste après son concert historique du 29 octobre 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa, qui a connu la présence de 120 mille personnes. Cela est dû surtout au fait que, lors de ce concert, il y a eu beaucoup de Congolais de Brazzaville qui avaient fait le déplacement de Kinshasa. D'où il a voulu leur rendre l'ascenseur. Et afin de montrer son amour envers le public brazzavillois, il a décidé de passer son maquis au site touristique de Ngabé une semaine avant.

Fally Ipupa va profiter de ce concert pour présenter son trophée de platine aux mélomanes. Au stade des Martyrs, il avait présenté au public son disque d'or certifié. « C'est une drôle de coïncidence, parce que le disque d'or m'a été attribué avant le concert du stade des Martyrs et, curieusement, le disque de platine on vient de me l'attribuer avant le concert du stade Alphonse -Massamba-Debat », a déclaré l'artiste.

A la question de savoir s'il vient avec l'intention de remplir le stade Alphonse-Massamba-Debat, Fally Ipupa répond : « Outre la qualité artistique de ce concert, si je viens jouer au stade, c'est pour essayer de faire le plein également. Sinon pourquoi aller jouer dans un stade si on ne vise pas le plein ? Dès lors, autant mieux jouer dans une boîte de nuit. Je sais que le stade Alphonse-Massamba-Debat a 33 000 places, je dois avoir au minimum 20 000 personnes, mais le souhait est de le remplir », a souhaité l'artiste.

Pour le comité d'organisation de ce concert, les dispositions sécuritaires sont prises. « Nous travaillons avec les services de l'Etat. A l'orée du concert, nous ferons une simulation des flux à l'entrée et à la sortie avec le commandement des forces publiques : gendarmerie, police, sapeurs-pompiers afin que la fête soit belle et qu'à l'issue du concert, chacun puisse rentrer chez lui en beauté », a signifié Charlemagne Mayassi.

Pour le concert du stade Alphonse Massamba Debat, Fally Ipupa bénéficie du soutien de certains artistes congolais et amis. « J'apprécie beaucoup des artistes tels que Tidiane Mario, Afara Tsena, Baltazar... Ces jeunes sont déterminés et font du bon boulot que personne ne peut contester. Il a reconnu que le Congo Brazzaville fournit les danses aux artistes de la RDC pour ne pas dire de toute l'Afrique. Il a cité quelques danses parmi lesquelles "Egondza", "Bore-bore" et, surtout, "Mopacho" que j'ai récupérée officiellement », a dit l'artiste.

Par ailleurs, il a annoncé aux chevaliers du micro et de la plume la sortie prochaine d'un documentaire et un film sur sa carrière ainsi que sa prestation à Paris La Défense à Arena, le 25 novembre prochain.