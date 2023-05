Algérie: Le ministre du Tourisme met l'accent sur l'importance de la promotion des ZET

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a mis l'accent, jeudi à Alger, sur l'intérêt particulier accordé par son secteur à la promotion des Zones d'expansion touristiques (ZET) en vue de renforcer et diversifier l'investissement en fonction des spécificités de chaque région du pays.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales à nombre de membres du gouvernement, M. Didouche a indiqué que cette démarche "tend à concrétiser le plan directeur d'aménagement touristique à l'horizon 2030 dans son volet relatif à la promotion de l'investissement à travers la diversification des projets et le soutien aux structures d'hébergement".

Répondant à une question sur la possibilité de réalisation de nouveaux complexes touristiques à Bousfer (Oran) à l'image de celui du complexe "Les Andalouses", le ministre a expliqué que la wilaya "dispose de 200 établissements hôteliers d'une capacité de 20.000 lits", faisant état de "plus de 100 projets touristiques en cours de réalisation". "Les 12 nouveaux hôtels qui seront réceptionnés cette année sont d'une capacité de 1500 lits et devront créer 400 postes d'emploi", a-t-il dit.

Concernant le soutien à l'investissement touristique à la wilaya d'Ouargla, le ministre du Tourisme a fait savoir que son secteur "accorde la priorité à cette wilaya dans la réalisation de nouveaux hôtels et des promenades en vue de soutenir le tourisme local et saharien", rappelant que cette wilaya avait "accueillie plus de 50.000 touristes dont 900 étrangers en 2022".

Evoquant le secteur du tourisme à la wilaya de Ghardaia, le ministre a fait état de "la réalisation en cours d'un plan d'aménagement de la région de Zelfana, pour y concrétiser de nouveaux projets touristiques, outre la classification d'une nouvelle région de la diversité touristique à la commune d'El Guerrara en vue du renforcement et de la diversification de l'offre touristique.

Il s'agit également du lancement de la réalisation d'une nouvelle étude pour la classification de nouvelles zones d'expansion touristique (ZET) à El Menia, Mansoura, Metlili et Ghardaia.

S'agissant de la wilaya de Médéa, M. Didouche a fait savoir que cette wilaya "dispose de 8 ZET, créées en vertu du décret exécutif du 28 novembre 2016", affirmant que le pôle d'Ain Boucif, qui recèle plusieurs atouts touristiques et archéologiques, devra bénéficier de différents projets touristiques en fonction des spécificités de la région".

Quant au développement du secteur touristique à la wilaya de Jijel, le ministre a rappelé la convention signée entre son secteur et celui de l'Agriculture visant "le renforcement de la coopération et la définition du cadre de partenariat, à même d'encourager et de valoriser le tourisme, et de le promouvoir dans les milieux ruraux, notamment le tourisme écologique et agricole à travers la diversification des activités touristiques et la réalisation de parcs de loisirs dans les régions montagneuses".