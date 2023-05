Algérie: Soixantenaire de l'indépendance - Hommage à des moudjahidate du MALG à Alger

ALGER — Un hommage a été rendu jeudi à Alger à cinq moudjahidate du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG), lors d'une cérémonie organisée au siège du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit dans le cadre des festivités célébrant le soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Il s'agit des moudjahidate Chelali Yamina, Khadidja Brikci, Malika Hadjadj, Rachida Miri et Yessi Aouali, ayant rejoint, alors qu'elles étaient encore étudiantes, les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), au sein des structures de la Révolution relevant du MALG, où elles ont joué un rôle décisif durant les différentes étapes de la lutte armée à tous les niveaux sous le commandement du moudjahid Abdelhafid Boussouf.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a souligné, à cette occasion, le rôle de ces moudjahidate et leurs sacrifices pour le recouvrement de la souveraineté nationale, rappelant les précédentes déclarations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé que "la femme algérienne, militante et combattante, fut un exemple de bravoure durant la glorieuse guerre de libération".

Le président de l'Association nationale des moudjahidine du MALG, ancien ministre et membre du Conseil de la nation, Dahou Ould Kablia a passé en revue le parcours et le rôle du MALG durant toutes les étapes de la lutte armée notamment en ce qui concerne sa structure humaine sous la conduite du défunt moudjahid Abdelhafid Boussouf.

Il a aussi mis en exergue le rôle des moudjahidate, alors membres du MALG et leur formation politique et militaire au sein de l'organisme des liaisons durant la guerre, saluant leur courage et leur détermination en étant aux premiers rangs de la lutte pour libérer la patrie.

La cérémonie de distinction a été marquée par la projection d'un film documentaire sur le rôle de la femme dans l'armement et les liaisons générales durant la guerre de libération nationale, produit par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.