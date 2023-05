Afrique du Nord: L'AMAN tient sa 31e Assemblée générale

DJERBA (Tunisie) — L'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) a tenu, mercredi et jeudi à Djerba (Tunisie), sa 31e Assemblée générale en présence du ministre palestinien de l'Information, directeur général de l'Agence "WAFA", M. Ahmed Assaf, du Directeur général de l'Agence Algérie Presse Service (APS), M. Samir Gaid, en sa qualité de premier vice-président de l'Alliance, outre le Secrétaire général, M. Georges Penintaeks, ainsi que les directeurs généraux et responsables représentant les agences membres.

L'AG a connu la présentation et l'adoption des rapports financiers et moral, en sus de la cérémonie de transmission de la présidence tournante de l'AMAN, par l'Agence de presse croate, représentée par sa directrice générale, Branka Vojvodic, à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), représentée par son directeur général, M. Missaoui Najah, pour une durée d'une année.

Des débats ont été également ouverts lors de ces travaux sur les différents défis et enjeux auxquels sont confrontées les agences de presse régionales, dont l'évolution rapide des technologies numériques et la nécessité de s'adapter aux exigences de modernisation des méthodes et des moyens de diffusion des informations écrites et audiovisuelles, outre la question liée à la mise à jour des sites web et leur importance en termes d'attractivité.

Les membres de l'AMAN ont convenu de poursuivre l'action en vue d'intensifier la coopération et l'échange des expertises et des solutions à même d'assister les agences à préserver leur rôle pionnier sur la scène médiatique, de développer les compétences et renforcer la concertation et les différents programmes de développement.

La rencontre a vu l'approbation de l'adhésion de l'Agence de presse slovène (STA) à l'AMAN.

Les membres ont approuvé également la demande de l'Agence de presse italienne (ANSA) d'abriter la prochaine Assemblée générale de l'AMAN, prévue en 2024. Ces assises auront lieu à Palerme.