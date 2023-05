Algérie: L'amendement de la circulaire ministérielle fixant les conditions de raccordement des zones d'habitation au gaz naturel en cours de finalisation

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, jeudi, que ses services s'apprêtaient à finaliser l'amendement de la circulaire ministérielle fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution du gaz ce qui permettra le raccordement au gaz naturel des zones qui ne disposent pas de réseaux d'assainissement.

Le ministre a précisé lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Ghali Lansari, vice-président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et plusieurs membres du gouvernement, que l'amendement de la circulaire ministérielle du 14 mars 2021, fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution de gaz, "permettra d'approvisionner en gaz naturel les communes qui ne disposent pas de réseaux d'assainissement".

Ainsi, poursuit le ministre, le secteur de l'énergie et des mines a procédé, avec le concours du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, à "l'amendement des dispositions de la circulaire ministérielle fixant les spécifications et procédures techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution de gaz, et qui sera bientôt finalisé ce qui permettra de raccorder au gaz les communes qui rencontrent ce problème à travers le territoire national".

Le ministre a précisé que le raccordement de cette commune au gaz naturel dépend également de "la disponibilité des financements nécessaires à travers les mécanismes de financement local ou la loi de finances 2024", affirmant que ses services "ne ménageront aucun effort pour concrétiser les programmes de distribution d'électricité et du gaz en vue d'améliorer les conditions de vie du citoyen".

Répondant à une question du député MSP Ahmed Lakhdar, relative au retard accusé dans les travaux de raccordement des zones éloignées du réseau dans la wilaya de Sétif, M. Arkab a expliqué que ce retard est dû à "la reprogrammation des projets selon l'avancement des études techniques qui nécessitent du temps et des fonds supplémentaires".

Dans ce contexte, ajoute le ministre, un recensement global de toutes les habitations non raccordées au réseau d'électricité a été réalisé en coordination avec toutes les communes de la wilaya, relevant que "l'opération de raccordement sera effectuée dans le cadre du programme du raccordement des zones d'ombre au réseau d'électricité, pour lequel des enveloppes financières importantes ont été allouées".

A la question du député Yazid Kouarta (FAN), sur le déplacement des canalisations de gaz de haute pression, qui passent par le quartier d'Al Amir Abdelkader dans la commune de Guelma, le ministre a répondu que "les discussions sont en cours avec Sonelgaz et la direction des énergies et des mines de la wilaya de Guelma, ainsi qu'avec les autorités locales afin de parvenir à un règlement de la situation dans les meilleurs délais, ce qui permettra le transfert de l'exploitation à la ligne de pression moyenne".