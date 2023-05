Algérie: Valorisation des déchets - Plus de 700 opérateurs économiques recensés

ALGER — Les services du registre de commerce ont recensé, au 24 mai, 714 opérateurs économiques activant dans le domaine de gestion et de valorisation des déchets, a indiqué jeudi la sous-directrice chargée des activités commerciales et des métiers réglementés au ministère du Commerce et de la promotion des exportations, Mme Siham Boukrit.

Présentant le bilan des opérateurs économiques activant dans la gestion et la valorisation des déchets, lors d'une journée d'information organisée par l'Agence nationale des déchets (AND), Mme Boukrit a souligné "qu'après la codification des nouvelles activités commerciales, 714 opérateurs activant dans la gestion des déchets et inscrits au registre du commerce ont été recensés au 24 mai, répartis sur 550 personnes physiques et 164 personnes morales".

La responsable a ajouté que ce nouveau recensement intervient après l'opération d'assainissement et d'actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à l'inscription au registre du commerce, engagée par les services du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, citant la codification, en matière de gestion et de valorisation des déchets, de 16 nouvelles activités commerciales relatives à la production, aux services et à l'exportation et la suppression de 25 activités commerciales et leur remplacement par de nouveaux codes".

Par ailleurs, la responsable a fait observer que l'activité d'exportation de déchets "est réglementée" et soumise à une réglementation spécifique exigeant la possession d'une autorisation délivrée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, ajoutant que le nombre d'opérateurs économiques qui peuvent exporter par la codification commerciale de cette activité s'élève à 636 opérateurs, dont 166 personnes physiques et 470 personnes morales.

Pour sa part, le directeur du registre de commerce au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC), Omar Djaaboub a expliqué que "l'opération de codification des activités et la suppression d'autres a été réduite en fonction des besoins du marché national et international et en adaptation aux nouveaux développements économiques, faisant savoir que désormais le porteur de la codification d'activité peut exercer l'activité d'exportation sans avoir un autre nouveau registre".

Il a rappelé les facilitations offertes par le CNRC aux opérateurs économiques dans l'opération de délivrance de codifications, relevant l'importance de la numérisation dans la facilitation de cette opération.

La directrice de développement de l'économie verte à l'AND, Amel Asma, a présenté un exposé sur le rôle de l"AND dans les filières liées à la gestion et la valorisation des déchets.

La journée d'informations qui s'est déroulée au siège de l'AND en coordination avec le CNRC et le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a constitué une occasion pour réaffirmer l'importance de l'économie circulaire et la réglementation de l'activité de collecte des déchets en vue de contribuer efficacement à leur récupération et valorisation.