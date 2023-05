Algérie: Mascara - Intégration de nouvelles spécialités de formation attractives et utiles

MASCARA — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a insisté jeudi à Mascara sur l'intégration de nouvelles spécialités de formation à la fois "attractives" et "utiles".

Le ministre a mis l'accent, à l'Institut national spécialisé en formation professionnelle "Moudjahid Taïbi Larbi" dans la commune de Tighennif, sur la création de spécialités de formation qui attirent un plus grand nombre de jeunes et tiennent compte des spécificités de la région, dans la perspective de contribuer à la création de postes d'emploi après l'obtention du diplôme.

Dans ce contexte, M. Merabi a appelé l'ensemble des médias à accompagner et à soutenir son secteur en faisant la promotion des filières de formation retenues au niveau des centres et instituts de formation auprès des jeunes.

Le ministre a également exhorté les directeurs des centres et instituts de formation à travers le pays à signer des conventions de partenariat avec diverses entreprises économiques publiques et privées afin de permettre aux stagiaires de bénéficier de stages pratiques.

Lors d'une journée d'études sur "le rôle de l'agriculture pour relever le défi de la sécurité alimentaire" au niveau du même institut national, M. Merabi a fait part, dans une allocution d'ouverture, de la signature de plusieurs accords de partenariat au niveau central et local pour la réalisation d'objectifs conjoints visant l'autosuffisance, devenue un des enjeux majeurs actuels notamment pour assurer la sécurité alimentaire et hydrique.

Le ministre a présidé, à l'institut national de formation professionnelle et d'apprentissage "chahid Souih Mohamed" dans la commune de Oggaz, une cérémonie de signature de 4 conventions de partenariat entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, l'Etablissement public de propreté, la direction du tourisme et de l'artisanat, le complexe industriel de ciment à Zahana et l'unité de l'Algérienne des eaux (ADE).

Dans la même commune, M. Merabi a inauguré une exposition dédiée aux réalisations de stagiaires comprenant un stand mettant en valeur les différents métiers.

Il a visité également l'institut national spécialisé en formation professionnelle "Chahid Bouhami Belahouel" dans la commune de Mohammadia ainsi que l'Entreprise nationale de peinture implantée dans la commune de Sig et l'entreprise de ciment à Oggaz.

Inspectant le centre de formation professionnelle "Berrabah Mustapha" dans la commune de Ghriss, le ministre a insisté sur la multiplication des spécialités agricoles en adéquation avec la spécificité de la région.

Lors de sa visite d'une pépinière et d'un atelier de deux artisans, respectivement Arfia Mansour, diplômé de la formation professionnelle, et Bouazza Walid, spécialisé dans la menuiserie-aluminium, les qualifiant de "modèles de réussite à suivre", M. Merabi a valorisé les efforts du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans la wilaya.