Ile Maurice: Sécurité au travail - La CTSP demande de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents

La Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) demande que des mesures soient prises pour éviter des accidents sur les chantiers. Cela fait suite à deux décès enregistrés en l'espace de 72 heures. Samedi dernier, un travailleur mauricien s'est retrouvé coincé entre les lames d'une bétonneuse et lundi, un travailleur étranger a été blessé à la nuque lors d'un accident impliquant un camion utilisé pour acheminer du béton.

La CTSP est révoltée par ces accidents du travail. «Il ne suffit pas de venir dire que nous sommes attristés. Ce sont deux accidents de trop. À chaque fois, c'est la même rhétorique, mais il n'y a pas vraiment de décision forte pour stopper ces crimes, (...) Il n'est pas possible qu'à chaque mort, on exprime des regrets et qu'ensuite on oublie», a déclaré Reeaz Chuttoo lors d'une conférence de presse, hier. «Il faut prendre des actions.»

Malgré l'amendement de l'Occupational Safety and Health Act en 2022, beaucoup d'articles n'ont pas encore été mis en oeuvre, ajoute-t-il. Dans ce contexte, la CTSP a demandé une rencontre avec le ministre du Travail, mardi prochain. «Est-ce que les amendements apportés en novembre dernier concernant le 'risk assessment' protégeront les travailleurs ? Malheureusement, non.»

Reeaz Chuttoo a relevé qu'il ne suffit pas d'avoir un amendement à la loi, mais qu'il nécessaire de «proclamer» les articles et d'apporter des corrections le plus vite possible pour éviter de tels accidents sur les sites de travail. Il faut aussi un «bon fonctionnement» : mettre en place des visites indépendantes surprises et avoir des amendes plus fortes pour les employeurs qui ne respectent pas la loi.