Sénégal: La Banque Islamique de Développement octroie un financement de 859 000 397 FCFA Francs CFA au profit des femmes

Le Ministre de la Femme, de la Famille et de la protection des Enfants, Dr Fatou Diané Gueye a effectué la remise officielle des attestations et des financements à des associations de femmes dans le cadre du Projet d’Appui au Développement de l’Entrepreneuriat Féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF EJ).

Cette rencontre s’est tenue le jeudi 25 mai 2023 au Ministère dudit projet à l’occasion du lancement de la mise en place des financements islamiques, un composant phare du PADEF-EJ.

Cet important événement qui consacre le lancement des activités de mise en place des financements islamiques dans le cadre du protocole d’accord entre le Gouvernement du Sénégal et le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et la création d’emploi, en atteste le représentant résident de la BID.

A cet effet, M. Mamadou Ndiaye, Directeur de Cabinet et représentant de Madame le Ministre Fatou Diané Gueye exprime sa satisfaction sur la qualité du partenariat entretenu entre le Sénégal et la Banque Islamique à travers le portefeuille exécuté par son département.

Selon lui, cette rencontre lui offre une belle opportunité d’échanges avec les femmes entrepreneures bénéficiaires des financements islamiques.

« En effet, chères femmes entrepreneures, vous allez bénéficier aujourd’hui d’un financement du Projet d’Appui au Développement de l’Entrepreneuriat Féminin et de l’Emploi des Jeunes, d’une enveloppe globale de huit cent cinquante-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept (859 000 397 FCFA) Francs CFA au profit de 175 projets de femmes et de groupements féminins polarisant environ 10 000 femmes dans 11 régions et 26 départements du pays », déclare-t-il.

A en croire M. Ndiaye, cette enveloppe s’ajoute aux financements déjà débloqués en 2022 et en 2018 par le biais des partenaires financiers en l’occurrence ACEP, CMS et CSA d’une enveloppe globale de 785 millions. Ce qui porte le financement islamique délivrés par le PADEF – EJ à 1 644 000 397 Fcfa.

Par conséquent, le représentant de la BID rappelle que le développement de l’entrepreneuriat féminin et la création d’emploi au profit des jeunes est un objectif majeur du PADEF-EJ auquel la BID attache une importance particulière.

« En effet, nous croyons fortement que la promotion de l’entrepreneuriat féminin reste une des voies d’autonomisation des femmes et d’intégration de la dimension genre dans les projets », indique le représentant de la BID.

Il estime que le constat est que plus de la moitié des femmes actives des pays en développement considèrent l'entrepreneuriat comme une voie d'autonomisation économique, soit deux fois plus que dans les pays développés.

Ainsi, la BID vise à atteindre ses objectifs en renforçant le partenariat avec ses pays membres afin d'améliorer le statut des femmes, en les associant à des initiatives de développement économique et de renforcement des capacités à long terme en vue d'une croissance durable et inclusive.

Enfin, le représentant de la BID se réjouit de l’organisation de cette importante cérémonie de lancement des activités de mise en place des financements en faveur des bénéficiaires dont il est sûr que les financements accordés aux bénéficiaires, permettront d’améliorer leur condition socio-économique.