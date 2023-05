Madagascar: Un nouveau candidat entre en lice

Le paysage politique commence à s'éclaircir et les prétendants à la magistrature suprême se dévoilent peu à peu. On connaissait le nom des candidats incontournables à l'élection présidentielle.

A présent, on découvre de nouveaux challengers qui comptent bien imposer leurs idées dans cette pré-campagne qui, même si elle ne s'est pas ouverte officiellement, est effective. Le chef de l'État et ses deux prédécesseurs sont bien en lice dans la course à la présidentielle. Le député et président de la Fédération internationale de judo n'a pas caché son intention d'affronter le scrutin du mois de novembre. Le jeune chef d'entreprise veut, lui aussi, proposer sa vision de l'avenir du pays.

Un nouveau candidat entre en lice

La course à l'élection présidentielle n'est pas officiellement lancée, mais ceux qui comptent y participer sont déjà prêts. C'est le gouvernement qui va annoncer bientôt la date du scrutin. Le Chef de l'État a une équipe qui est déjà prête à lancer sa campagne. Il a à ses côtés des professionnels qui ont déjà préparé le terrain. Il peut tirer parti de l'avantage que lui offre le pouvoir.

Il peut bénéficier des canaux de communication des médias officiels. Il peut procéder à des inaugurations pour faire valoir les réalisations de son mandat. Mais sa machine électorale ne se mettra véritablement en branle que lorsque la campagne sera officiellement ouverte. Son challenger le plus important, Marc Ravalomanana, a des partisans qui sont mobilisés depuis longtemps.

Il délivre ses messages à chacune des réunions de son parti. Hery Rajaonarimampianina et le HVM ne restent pas inactifs et multiplient les interpellations et les critiques au pouvoir. Siteny Randrianasoloniaiko est en train de parcourir le pays pour être au plus proche de la population. Sa pré-campagne est particulièrement efficace. On voit maintenant apparaître un nouveau venu dans l'espace politique. Andry Raobelina a, lui aussi, sillonné la Grande île et est décidé à apporter sa contribution au redressement du pays.