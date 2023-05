Madagascar: ASIEF - Championnat national - Toamasina s'active dans la préparation

Plus de 20 000 fonctionnaires sportifs sont attendus dans la capitale de l'Atsinanana du 30 juillet au 12 août 2023 pour le championnat national.

C'est la deuxième fois que la ville de Toamasina organise le sommet national organise le sommet national de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF), réunissant les agents de l'Etat. Dans deux mois, ce sera le grand rassemblement, du 30 juillet au 12 août 2023.Depuis le début de l'année, l'équipe de l'ASIEF s'est mobilisée pour l'organisation du rendez-vous national à travers de nombreuses visites sur place.

« Nous sommes prêts à 80%. Plus de 20 000 fonctionnaires, issus des institutions et des départements ministériels des 23 régions, sont attendus. A deux mois de l'évènement, nous avons déjà 13 000 inscrits. Nous constatons une grande mobilisation et un engouement des participants cette année», a souligné Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'association.

Cette semaine, le comité directeur de l'ASIEF s'est rendu dans la ville de Toamasina pour constater l'avancement des préparatifs et rencontrer les autorités locales. « Nous redescendrons la semaine prochaine pour homologuer les sites de compétition et d'hébergement. Toamasina a déjà accueilli le tournoi national en 2018 et a la capacité d'organiser le tournoi » continue le président de l'ASIEF.

Au programme de cette édition 2023, il y aura 21 disciplines sportives, comme cela a été le cas à Toliara, l'année dernière. « Nous essayons de mettre l'accent principalement sur les disciplines où les femmes excellent Cette année, le football féminin connaît un record de participation, même si les dates d'inscription ne sont pas encore bouclées. Le VTT attire également les fonctionnaires sportifs. A Toamasina, les sports de plage, tels que le beach-soccer et le beach-volley, seront intégrés aux disciplines de compétition. Nous demanderons l'accord des autorités locales pour utiliser les installations sportives de Miami » a conclu le numéro un de l'ASIEF. Comme lors des précédentes éditions, pendant deux semaines, les fonctionnaires sportifs s'affronteront dans plusieurs disciplines sportives individuelles et collectives, dans un esprit de solidarité et de fair-play.