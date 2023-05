Ile Maurice: Arvin Boolell - «Le jugement dans l'affaire Molnupiravir est une claque à l'ICAC»

Lors de leur conférence de presse, le Parti Travailliste (PTr) a abordé plusieurs sujets. Arvin Boolell, chef de file du parti, a critiqué le rejet de leurs deux questions par le speaker du Parlement sans justification. Il a également qualifié le jugement de la magistrate Bibi Azna Bholah dans l'affaire Molnupiravir de claque sonore à l'ICAC (Independent Commission Against Corruption), dénonçant le manque d'expérience de l'officier d'enquête et le manque d'interrogation des personnes concernées. Arvin Boolell a également critiqué le projet de loi sur l'autorité centrale d'approvisionnement médical, qu'il considère comme favorisant la corruption.

Le chef du PTr a également parlé des amendements à la loi sur les collectivités locales et a dénoncé la relation étroite entre le bureau du Premier ministre et le président de la République. Il a critiqué la possibilité de prolonger le mandat des conseils municipaux et villageois, ce qui empêcherait de poursuivre le président en justice.

Il a qualifié le gouvernement d'honnête et de mafieux, et a indiqué que le parti avait établi un contact avec l'ancien procureur général de Trinité-et-Tobago, Anand Ramlogan, pour collaborer.

Stéphanie Anquetil, députée du PTr, a exprimé son mécontentement de ne pas avoir eu droit à une deuxième question au Parlement. Elle a fait part de problèmes au refuge de Notre Dame concernant un enfant admis tardivement et les conditions précaires, comme des lits et des matelas endommagés, l'absence de stores et de jardin d'enfants, et le départ précoce de l'officier responsable.

Elle a toutefois annoncé que le bébé S, qui était à l'hôpital depuis octobre 2022, avait été placé au refuge la Cigogne à Floréal en attendant d'être accueilli par une famille d'accueil.

Michael Sik Yuen a évoqué le rapport du Public Accounts Committee sur les fonds immobilisés des municipalités de Curepipe et de Port-Louis chez Silver Bank, ainsi que les problèmes auxquels font face les citadins, tels que les inondations, l'état des routes et le manque d'éclairage.

Eshan Juman a également commenté le jugement dans l'affaire Molnupiravir, soulignant les liens familiaux entre les personnes impliquées et des questions sur l'efficacité de l'ICAC.