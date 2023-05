Angola: L'AN approuve le projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a approuvé, jeudi, dans la généralité, le projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation, avec 172 voix pour, aucune contre et un nombre égal d'abstentions.

C'est la première initiative législative de l'opposition approuvée dans la généralité, par l'hémicycle, préparée par le groupe parlementaire de l'UNITA.

Approuvé lors de la 7ème Session Extraordinaire de la 1ère Session Législative de la V Législature de l'Assemblée Nationale, le texte, avec 20 articles, vise à abroger la loi nº 16/91, du 11 mai - Loi sur le droit de réunion et de manifestation, actuellement en vigueur.

Selon le promoteur, ce diplôme entend encadrer la liberté de réunion et de manifestation comme un droit garanti dans le cadre des droits fondamentaux.

Il entend également définir les droits liés à l'exercice du droit à la liberté de réunion et de manifestation, en interdisant la présence et la participation des forces militaires et militarisées - en uniforme ou en civil - aux réunions à caractère politique et à tout type de manifestation.

De même, il établit des limites précises et raisonnables tant pour l'exercice du droit de manifester que pour l'empêcher.

Il décrit également l'interdiction de porter et d'utiliser des armes dans les réunions et manifestations publiques ou privées et caractérise les abus, crimes et sanctions que peuvent encourir les manifestants, les agents de police et autres intervenants.

La liberté de réunion est la liberté ou le droit qu'ont les gens de se rassembler en groupes, réunions, clubs, manifestations, défilés, rassemblements ou toute autre organisation de leur choix.

Il est considéré comme un droit fondamental dans les régimes démocratiques, où les citoyens peuvent former ou rejoindre des partis politiques, des associations civiques ou des syndicats sans restrictions gouvernementales ou administratives.

La liberté d'expression, quant à elle, consiste en la possibilité pour les citoyens de se rassembler sur la voie publique sans armes, d'exprimer librement un sentiment, une opinion, un message ou une protestation par leur présence physique, l'usage de leur voix, qui peut inclure des gestes, drapeaux, emblèmes, insignes, slogans, chants, cris, acclamations, entre autres formes, sans toutefois exclure la possibilité de recourir au silence.

Après l'approbation du projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation, les parlementaires vont maintenant l'analyser en détail et ce n'est qu'après son approbation qu'il sera soumis à l'approbation globale finale.