Angola: La zone franche de Barra do Dande a plus de financement

Rome — Un financement de l'ordre de 200 millions de dollars permettra le début de la mise en place des infrastructures de base de la première phase de la zone franche de Barra do Dande.

L'accord de financement a été signé jeudi, à Rome, en Italie, et devrait "ouvrir des portes" pour le démarrage du projet, plus tard cette année, avec des partenaires italiens, selon le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu.

La zone franche de développement intégré de Barra do Dande est située dans la municipalité de Barra do Dande, province de Bengo, et fait partie de la réserve foncière de l'État.

Il sera situé sur une superficie totale de 5 465 hectares et se situe à 40 kilomètres au nord-est de Luanda et à 30 kilomètres à l'ouest de Caxito.

En 2021, la Société de Développement de Barra do Dande, S.A. Société anonyme, du domaine public, a été créée pour la gestion et l'exploitation de ce projet.

La création d'un Terminal de Développement Intégré à Barra do Dande et de sa Zone Franche vise, entre autres, à garantir la sécurité alimentaire et énergétique et le développement économique et industriel du pays.

Attraction des investisseurs en Angola

Dans le cadre du Forum économique Italie-Angola, qui s'est tenu jeudi dans la capitale italienne, le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, a souligné l'importance de la coopération avec le pays du sud de l'Europe.

S'adressant à la presse, le responsable angolais a déclaré qu'il était dans l'intérêt de l'Angola d'approfondir le partenariat économique avec l'Italie.

"Nous (l'Angola) avons une balance commerciale positive avec l'Italie, basée sur l'exportation de produits pétroliers, à environ 90%", a noté le ministre.

Ce que nous voulons, a poursuivi Mário Caetano João, c'est diversifier ces exportations avec certains produits du secteur extractif dans les secteurs du bois et de la pierre ornementale.

Concernant le secteur pharmaceutique, le ministre de l'Economie et du Plan a déclaré que la stratégie de l'Angola pour l'Italie était d'utiliser le pays comme plate-forme tournante pour la région de la SADC et l'Afrique centrale.

Mário Caetano João salue le partenariat Angola-Italie dans le secteur de l'agro-industrie, ayant expliqué que le pays européen est l'un des plus grands producteurs mondiaux de machines dans ce domaine.