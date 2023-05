Angola: Le MPLA disponible pour un débat constructif sur la liberté de réunion et de manifestation

Luanda — Le président du groupe parlementaire MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, a exprimé sa disponibilité pour un débat ouvert, constructif et responsable sur le projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation.

Le projet visé, d'initiative législative de l'UNITA, a été approuvé jeudi, dans la généralité, au Parlement, avec 172 voix pour et aucune contre.

Selon Fontes Pereira, la disponibilité pour un débat ouvert, constructif et responsable a pour but de « défendre une réalisation de plus en plus effective des droits, libertés et garanties fondamentales des citoyens ».

"Condescendant à certaines irrégularités détectées, a priori, dans ce projet, indicateurs d'inconstitutionnalité, le MPLA propose, lors de la discussion spécifique, d'apporter sa contribution à la défense des intérêts des citoyens et de l'Etat, ainsi qu'à la protection des biens publics et privés qui sont exposés à l'exercice du droit de réunion et de manifestation », a-t-il souligné.

Virgílio de Fontes Pereira a fait savoir que le MPLA promouvra également la conformation constitutionnelle et les mises à jour des lois sur la grève, les syndicats et l'état d'exception.

Dans sa déclaration politique, Virgílio de Fontes Pereira a souligné que, malgré les divergences politiques existantes entre les partis, elles ne doivent pas être considérer comme un antagonisme.

"Malgré ces divergences, nous devons nous unir, créer des synergies pour construire la grande patrie angolaise et laisser un héritage d'unité aux générations futures", a-t-il souligné.

Pour sa part, l'UNITA, dans sa déclaration politique, défend un programme de consolidation de l'État de droit, de la démocratie politique, économique et culturelle, d'une société ouverte, d'une presse libre, d'un pouvoir judiciaire indépendant et crédible et du renforcement du rôle de contrôle de l'Assemblée nationale.

"Notre programme est la démocratie participative, la bonne gouvernance, le développement durable en Angola, ainsi que la mise en oeuvre des municipalités dans les 164 circonscriptions du pays et simultanément en 2024", a déclaré le chef du groupe parlementaire UNITA, Liberty Chiaka.

Le député de l'UNITA, qui a sévèrement critiqué les actions du gouvernement, a demandé que des commissions d'enquête parlementaires (CPI) soient mises en place sur les activités de l'administration directe, indirecte, indépendante et des fonds autonomes qui gèrent les ressources publiques.

"Il est urgent que l'Assemblée nationale réalise une CPI sur la dette publique, sur les processus de commande publique avec un focus sur l'adjudication directe (...)", a-t-il soutenu.

Il a cependant réitéré la volonté de son parti d'engager un dialogue inclusif, ouvert et honnête.

Il a également appelé le MPLA à gouverner avec "l'éthique républicaine, la sensibilité humaine, la vision stratégique et la transparence, pour créer la durabilité et la prospérité".

Le diplôme, avec 20 articles, vise à abroger la loi nº 16/91, du 11 mai - loi sur le droit de réunion et de manifestation, actuellement en vigueur.

Selon le promoteur, ce texte entend encadrer la liberté de réunion et de manifestation comme un droit garanti dans le cadre des droits fondamentaux.

Il entend également définir les droits liés à l'exercice du droit à la liberté de réunion et de manifestation, en interdisant la présence et la participation des forces militaires et militarisées - en uniforme ou en civil - aux réunions à caractère politique et à tout type de manifestation.

De même, elle établit des limites précises et raisonnables tant pour l'exercice du droit de manifester que pour l'empêcher.

Il décrit également l'interdiction de porter et d'utiliser des armes dans les réunions et manifestations publiques ou privées et caractérise les abus, crimes et sanctions que peuvent encourir les manifestants, les agents de police et autres intervenants.

La 7ème réunion plénière extraordinaire de la 1ère session législative de la cinquième législature de l'Assemblée nationale, dirigée par sa présidente, Carolina Cerqueira, a réuni la présidente de l'Assemblée législative du Soudan et présidente par intérim du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL), Jemma Nunu Kumba.