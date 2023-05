Angola: L'Assemblée Nationale approuve la proposition de statut des ONG

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a approuvé ce jeudi, dans la généralité, le projet de loi sur le statut des organisations non gouvernementales (ONG).

Le texte, d'initiative législative de l'Exécutif, a été approuvé par 105 voix pour, 69 contre et 2 abstentions, lors de la 7ème réunion plénière extraordinaire de la 1ère session législative de la Ve législature de l'Assemblée nationale.

Le document, présenté dans l'hémicycle par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, précise que le suivi des activités menées par les ONG après leur enregistrement sera assuré par une entité de l'administration d'État à déterminer par le Président de la République en tant que Détenteur du Pouvoir Exécutif.

Il incombera à cette entité de l'administration de l'État de surveiller et de superviser les activités des ONG, conformément à leurs programmes d'activités, et de s'assurer, entre autres, qu'elles ne peuvent être utilisées par des organisations terroristes se faisant passer pour des entités légitimes.

Compte tenu des initiatives locales des communautés bénéficiaires et de la politique sociale et économique définie par l'Exécutif, les actions des ONG peuvent porter, entre autres, sur l'aide humanitaire et sociale, la santé, l'éducation, la nutrition et la sécurité alimentaire et environnementale, la protection de l'éthique, de la paix, de la citoyenneté, des droits de l'homme, de la démocratie et d'autres valeurs universelles.

Dans la même discussion, le groupe parlementaire de l'UNITA a envoyé une demande à la Plénière, cependant "échouée", pour que la proposition en question soit retirée dans le délai de l'ordre du jour, "parce qu'elle n'est pas conforme aux principes constitutionnels".

Soit dit en passant, le chef du groupe parlementaire MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, a déclaré que les organisations non gouvernementales sont d'une grande utilité pour le développement des populations et des communautés, ainsi que pour l'approfondissement de la démocratie et le renforcement de la citoyenneté.

Compte tenu de leur utilité, a-t-il soutenu, on ne peut ignorer la nécessité incontournable pour ces associations d'orienter leur organisation et leurs activités internes avec une transparence notoire et dans le cadre de la loi.

"Les députés du MPLA seront engagés dans la discussion dans la spécialité de scruter et purger les éventuelles non-conformités, afin de rendre plus robuste le statut des ONG", a-t-il souligné.