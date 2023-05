Sénégal: Mamadou Sy Mbengue annonce la construction de 15 000 logements sociaux d'ici 2026

Dakar — Le directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM), Mamadou Sy Mbengue, a annoncé, jeudi, la construction de 15. 000 logements sociaux d'ici 2026 dans le cadre du projet dit des »100. 000 logements ».

"La construction de ces 15 000 logements sociaux entre dans le cadre de la contribution attendue de la SN-HLM au projet des 100.000 logements d'ici 2026", a dit M. Mbengue. Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle d'ouverture des journées portes ouvertes de la SN-HLM, présidée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, et son collègue des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ.

"Elle entre également dans la résorption par la SN-HLM du déficit de 300.000 logements au Sénégal à l'horizon 2026 à hauteur de 10%", a-t-il ajouté. Dans cette perspective, a-t-il indiqué, un Plan stratégique de développement a été élaboré pour la période 2022-2026 à destination de tous les 46 départements.

Outre la construction de 15.000 logements dans le cadre du projet des 100. 000 logements, M. Mbengue a souligné que le PSD 2022- 2026 de la SN-HLM compte réaliser 13. 798 logements sociaux pour un montant de total d'investissements de près de 275 milliards de francs CFA.

Selon lui, ce plan tient compte également de l'achèvement des travaux de 317 logements et l'aménagement de 6325 parcelles pour un coût global de 9 milliards 3 millions 102 mille francs CFA. "La SN-HLM s'engage d'autre part à réaliser de nouveaux projets de 3.254 logements et 7.103 parcelles aménagées à Dakar, à Louga, à Ziguinchor et à Kaolack, pour un investissement global d'environ 61 milliards de francs CFA", a-t-il annoncé.

Le DG de la SN-HLM renseigne que le coût global des investissements du Plan stratégique de développement (PSD) est estimé à 345 milliards de francs CFA pour la réalisation de 30.797 unités d'habitation (logements, aménagements de parcelles, etc.).

Soulignant que la SN-HLM est considérée comme un des acteurs majeurs du logement au Sénégal, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, déclare qu'elle »est donc fortement attendue pour résorber le gap en logements dans notre pays ».

"La SN-HLM, a-t-il avancé, est sur la bonne voie en matière de production de logements sociaux et dans la production de 15 000 logements sociaux dans le cadre du contrat d'objectifs du projet 100.000 logements". Il a réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner la SN-HLM à atteindre ses objectifs.

La SN-HLM vise, à travers ces journées portes ouvertes organisées pour la première fois, à promouvoir sa politique sociale et à montrer au grand public ses réalisations et projets d'habitat social.

"La SN-HLM clé de voute d'une politique équitable et inclusive de l'habitat social" est le thème principal de ces journées qui prennent fin samedi.