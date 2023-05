Madagascar: 100e anniversaire de la SEMIPI - Le Chef suprême des Forces armées rappelle l'esprit de courage, discipline et loyauté

Le couple présidentiel s'est rendu dans la Région Haute Matsiatra pour inaugurer plusieurs » zavabita « .

25 mai 1923-25 mai 2023. Le centenaire de l'Ecole Militaire de Fianarantsoa (SEMIPI) a été célébré hier. Le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont fait le déplacement dans la capitale de la Région Haute Matsiatra pour honorer de leur présence cet évènement historique. Le Chef de l'Etat a donc annulé sa visite en Egypte où il était prévu recevoir son Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar NDIAYE.

Actuellement, cette école militaire de renommée mondiale compte plus de 300 élèves répartis dans les classes de secondes jusqu'en terminales. Depuis sa création en 1923 sous l'époque coloniale, la SEMIPI a connu 8 changements d'appellation. Ce n'est qu'en 1997 que l'école a été baptisée Camp Général de Brigade Rakotonirainy Lucien. Si au début, la SEMIPI était basée à Betongolo, ce n'est qu'en 1964 qu'elle s'est implantée définitivement à Beravina Fianarantsoa.

Dans leur discours respectif, le président de la République et le ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Rakotoarijaona Josoa, ont chacun souligné que la SEMIPI figure parmi les meilleurs établissements scolaires de Madagascar. Lors du dernier examen officiel du baccalauréat en 2022, l'école a obtenu un taux de réussite de 98%. Ceci, grâce au savoir-faire des enseignants mais aussi à la discipline établie par le Commandant d'école. « Courage - Discipline - Loyauté « . Telle est la devise du » Sekoly Miaramilam-Pirenena de Fianarantsoa « .

D'ailleurs, le président Andry Rajoelina, Chef suprême des Forces armées a profité de cette cérémonie pour rappeler à tout un chacun l'importance du courage mais aussi le respect de la discipline et de la loyauté. Il s'est adressé non seulement aux élèves de cette école militaire, mais aussi à l'endroit de la Grande famille des Forces armées et du peuple malagasy en général. » Madagascar connaîtra le changement si tous les Malagasy prennent l'exemple des élèves de la SEMIPI « , a-t-il déclaré. Outre l'initiation à la vie militaire, la SEMIPI ambitionne surtout de former des citoyens modèles, aussi bien en terme de mentalité que dans le comportement.

Après le Baccalauréat, bon nombre des élèves de LA SEMIPI décident de poursuivre la vie militaire en intégrant les classes préparatoires pour adhérer par la suite à l'Académie militaire d'Antsirabe (ACMIL). Certains optent en revanche pour le retour à la vie civile. Selon le MDN, la plupart des actuels responsables de Commandement sont des sortants de cet établissement.

A noter que cette cérémonie a été marquée par la remise des épaulettes pour le promotion 2022-2023. Le président Andry Rajoelina, lui-même, a remis celles des meilleurs élèves dont Maheny Tiandraza qui est le Major de cette promotion. La chapelle militaire nouvellement construite dans l'enceinte de l'école et la signature de l'accord de jumelage avec le Lycée militaire de Prytanée en France ont marqué ce 100è anniversaire de la SEMIPI.

Inaugurations

» zavavita » ont été inaugurés hier dans la Région Haute Matsiatra. Les inaugurations se sont succédé jusqu'au coucher de soleil. « Je m'engage à sortir les Malagasy de la pauvreté « , a déclaré le Chef de l'Etat lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Direction Régionale de la Sécurité Publique de la Région Haute Matsiatra. Et lui de marteler qu'aucun district ne sera plus oublié par rapport au développement. De leur côté, les 91 maires de ladite Région, issus de 7 districts ont exprimé leur soutien indéfectible au Chef de l'Etat tout en soulignant tous les projets et infrastructures de développement réalisés pendant ces quatre dernières années.

Ces derniers ont ainsi sollicité la candidature d'Andry Rajoelina pour la prochaine course à la Magistrature suprême, y compris le Chef fokontany d'Ambatolahikisoa qui a annoncé que tous les chefs fokontany sont derrière le Chef de l'Etat. » Toutes ces réalisations prouvent que vous êtes un vrai champion « , a asséné pour sa part le Sénateur Andrianandrasana Tahina. 80 ans après le premier Commissariat de Police de Fianarantsoa, la ville dispose désormais d'une DRSP manarapenitra. A l'occasion, le ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur Général de Police Randrianarison Rodellys a appelé les 550 fonctionnaires de Police travaillant à Fianarantsoa à faire preuve de professionnalisme et respecter les usagers dans l'accomplissement de leurs missions.

Identifiant unique

Chef de l'Etat a aussi offert une ambulance équipée pour chaque District de la Région Haute Matsiatra. Par ailleurs, tous les maires de Fianar ont aussi reçu un don de moto-cross de la part du couple présidentiel. Durant l'inauguration du nouveau bureau du fokontany d'Ambatolahikisoa, le président Andry Rajoelina a aussi distribué des matériels informatiques et des carnets biométriques pour tous les fokontany de Fianarantsoa. D'après les explications, 500 000 carnets équipés de QR code ont déjà été distribués à travers Madagascar.

Pour cette année, l'Etat envisagerait de réaliser jusqu'à 1 700 000 carnets. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi annoncé le lancement prochain du projet d'instauration d'un Identifiant unique pour chaque citoyen. Un projet dont la mise en oeuvre sera réalisée avec la Banque mondiale et dont le coût est estimé à 140 millions de dollars. Durant cette descente, le couple présidentiel a aussi procédé à l'inauguration d'une route en pavé dans le quartier de Tanambao Tsitiana.