Sénégal: L'ESP déroule son Salon du polytechnicien pour créer un espace d'échange entre l'université et les entreprises

Dakar — L'édition 2023 du Salon du polytechnicien s'est ouvert jeudi à l'Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar pour permettre à cet institut universitaire, selon ses dirigeants, de former des étudiants créateurs d'emplois et d'assurer une bonne communication entre l'université et les entreprises.

Le professeur Ndiaga Ndiaye, coordonnateur de l'événement, explique qu'il s'agit de "former des étudiants créateurs d'emplois et capables de recruter par le biais de l'entrepreneuriat et de l'innovation".

"Il faut une meilleure communication entre l'université et l'entreprise. Il faut aussi rendre plus visibles les travaux des chercheurs et trouver les moyens d'un partenariat en matière de formation et de recherche", a dit le professeur Papa Alioune Sarr Ndiaye, le parrain du Salon du polytechnicien.

M. Ndiaye, ancien directeur de l'ESP, a profité de l'événement pour plaider pour la participation des entreprises au développement de la recherche.

Le Salon du polytechnicien est un moyen d"'accélérer" l'innovation et la promotion de l'entrepreneuriat, selon le professeur Mame Samba Mbaye, vice-recteur de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, chargé de l'insertion professionnelle et de la valorisation de la recherche.

L'ESP dit organiser cette rencontre pour "promouvoir le culte de l'entrepreneuriat et de l'innovation chez les jeunes".

C'est "un cadre propice [...] pour accélérer l'innovation, promouvoir l'entrepreneuriat et dégager des pistes prometteuses pour l'atteinte des ODD", les objectifs de développement durable.

Il s'agit d'objectifs liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice, à atteindre d'ici à 2030 par les Etats, sous l'égide des Nations unies.

Le Salon du polytechnicien, qui va s'achever vendredi, a pour thème : "L'innovation et l'entrepreneuriat pour l'atteinte des ODD".

L'université Cheikh-Anta-Diop, dont l'ESP est un démembrement, "place l'innovation et l'entrepreneuriat au coeur de ses actions", a souligné Mame Samba Mbaye.