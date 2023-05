Madagascar: Menabe Antimena - 1 700 migrants climatiques à relocaliser

5 000 ha de forêts seront à reboiser à Bezeky, entre la commune de Befasy et Analaiva.

Offrir des terres d'habitation et cultivables aux migrants climatiques responsables des pressions anthropiques à l'origine de la destruction d'une grande partie de l'aire protégée Menabe Antimena. Tel est l'objectif du projet « titre vert pour la préservation de Menabe Antimena », initié actuellement par diverses parties prenantes, et les départements ministériels tels que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers ou encore le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que les partenaires techniques et financiers.

L'idée serait ainsi de leur fournir des terres cultivables pour les détourner de l'exploitation primaire des forêts. 5 000 ha de terrains situés à Bezeky, entre les communes de Befasy et d'Analaiva, région Menabe, seront ainsi alloués à cette entreprise. Environ 1 700 personnes issues de 500 familles devraient être relocalisées et bénéficier de logements, d'infrastructures d'adductions d'eau, de centres de santé de base et d'établissements scolaires.

Ressentis

Bien que l'idée semble bien réfléchie, certains natifs de la région expriment un malaise. « Nous donnons des terrains titrés à des personnes qui ont détruit les ressources que nous ont léguées nos aïeux. Est-ce normal ? » se demande Armand (nom d'emprunt), un fervent défenseur de l'environnement de la région. Ce dernier d'ajouter que « cette initiative, bien qu'elle soit louable dans la mesure où elle vise à débarrasser les forêts de Menabe Antimena des migrants climatiques qui continuent de la détruire, semble donner gain de cause à ces personnes alors qu'elles sont coupables de crimes environnementaux ». Toujours dans sa lancée, Armand rappelle qu'« il convient de noter que la population de cette région connaît la valeur de ces forêts. La preuve, les forêts ont duré des centaines, voire des milliers d'années. Ce sont les gens de l'extérieur qui viennent ici pour tout ravager. Et la folie destructrice date de quelques années seulement ». Pour en revenir au projet « titre vert », la restauration de 5 000 ha de forêts dont la création d'une ceinture verte de 2 047 km, fait partie des initiatives prévues.