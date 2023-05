Madagascar: Pro League - Des quarts de final retour alléchants

Place aux matchs retour. Quatre rencontres très chaudes auront lieu ce week-end, dans le cadre des play-offs de la quatrième édition de l'Orange Pro League (OPL).

A l'affiche ce samedi, la revanche de la finale de la saison précédente entre le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (Cffa), tenant du titre, et l'Ajesaia, vice-champion qui n'a pas encore terminé. Les deux formations étaient dos à dos (2 buts partout) lors du match aller. L'équipe d'Andoharanofotsy va tenter de défendre sa couronne, tandis que la formation de Bongolava cherchera à prendre sa revanche. Le club de l'Elgeco Plus a été surpris par la formation de l'AS Fanalamanga, en aller.

Le match retour sera décisif. « Nous avons essayé de surmonter cela mais notre adversaire a bien géré son avantage en marquant le seul but de la rencontre. Nous ferons mieux ce samedi afin de marquer deux buts », rassure Mahefa Blaisematiudi Tolojanahary, coach de l'Elgeco Plus. La troisième rencontre opposait le Club omnisports des forces armées (Cosfa) au Mama FC. Les Assureurs chercheront à marquer au moins un but d'égalisation, mais les militaires ne se laisseront pas faire facilement.

Fosa Juniors, l'indomptable, a assuré sa victoire lors du match aller en s'imposant 3 buts à 1 contre l'équipe du Disciples FC. Pourtant, tout est possible pour décrocher un ticket dans le dernier carré de cette joute nationale. Notons qu'en cas d'égalité lors des deux rencontres, les deux équipes disputeront un troisième match d'appui après 72 heures, qui se jouera sur le terrain de la deuxième rencontre, avant de recourir aux tirs au but en cas de nouvelle égalité.

Calendrier des rencontres :

Samedi 27/05 : 14h30

Cosfa Vs Mama FC (complexe sportif Vontovorona)

Cffa Vs Ajesaia (Elgeco Plus By-pass)

Dimanche 28/05 : 14h30

Fosa Juniors Vs Disciples FC (Kianja Rabemananjara Mahajanga)

Elgeco Plus Vs AS Fanalamanga (By-pass).