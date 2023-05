Afrique de l'Ouest: Mise en oeuvre de la Commission mixte Burkina-Mali - Le Premier ministre prend le pouls des avancées

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a échangé avec une délégation malienne conduite par le secrétaire général du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Seydou Coulibaly ,le jeudi 25 mai 2023 sur l'évolution des travaux de la commission mixte Burkina-Mali.

Les relations de collaboration entre le Burkina Faso et la République soeur du Mali sont au beau fixe. Réunis à Ouagadougou dans le cadre des travaux de la 10e session de la grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali, les acteurs ont été reçus par le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le jeudi 25 mai 2023. Les échanges, selon le chef de la délégation, le Secrétaire général(SG) du ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Seydou Coulibaly, ont consisté à donner des informations sur le compte rendu des conclusions des travaux préparatoires de la prochaine session de la Commission mixte.

Il s'agit, pour le SG, de mutualiser les vues sur le cadre juridique, principal pilier de cette coopération. Aussi, il a été question de recevoir les orientations nécessaires pour une mise en oeuvre opérationnelle de la Commission. « Nos travaux ont été bien appréciés. Et il est actuellement question de tout mettre en oeuvre afin de passer de la parole à l'acte en ce qui concerne les domaines d'intervention »,a indiqué M. Coulibaly. Abordant les domaines d'interventions de la Commission, le diplomate malien a fait savoir que plusieurs secteurs d'activité sont pris en compte à commencer par la défense et la sécurité.

Deux secteurs prioritaires qui devraient permettre aux deux pays de renforcer leur capacité opérationnelle dans la lutte contre l'hydre terroriste dans le sahel. Aussi, les accords de coopération prennent en compte les domaines du transport, de l'exploitation minière, la protection sociale, la justice, les infrastructures, la culture, entre autres. La délégation a salué la volonté affichée des deux chefs d'Etat du Burkina Faso et du Mali de rendre plus dynamiques les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.