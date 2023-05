Sénégal: Sochaux - Rassoul Ndiaye très courtisé en Ligue 1

Auteur de bonnes performances avec Sochaux, le milieu de terrain Rassoul Ndiaye (21 ans, 30 matchs et 1 but en L2 cette saison) ne devrait pas rester en Ligue 2 la saison prochaine. Le Lionceau dispose en effet d'une belle cote à l'étage supérieur, en Ligue 1, où Toulouse, Lille et Auxerre sont intéressés par son profil, indique Foot Mercato.

Révélation du championnat l'an dernier sous les ordres d'Omar Daf (5 buts, 3 assists), Ndiaye a su confirmer et assumer son statut de titulaire cette saison avec Olivier Guégan. Il l'a été à 30 reprises en 30 matches de championnat. Le temps d'inscrire 1 but et de délivrer une passe décisive. Véritable patron dans l'entrejeu, le natif de Besançon apporte sa technique, son volume de jeu et ses qualités athlétiques.

Sous contrat jusqu'en 2026 dans le Doubs, l'international sénégalais de moins de 23 ans a aussi tapé dans l'oeil de clubs étrangers, comme Watford, l'Udinese ou encore Anderlecht. Il ne va donc pas manquer de sollicitations dans les semaines à venir !