Burkina Faso: Africallia 2023 - Les activités du forum présentées au chef de l'Etat

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu, le jeudi 25 mai 2023 en audience une délégation des participants au 7e forum ouest-africain de développement des entreprises, Africallia. Conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mahamadi Savadogo, la délégation est venue présenter le programme d'activités de l'édition 2023 du forum.

Les entrepreneurs afri-cains ont remercié le président de la Transition pour le soutien que « lui-même et son gouvernement ont apporté à la tenue de ce forum », selon le chef de la délégation, Mahamadi Savadogo. Il a ajouté que le chef de l'Etat leur a prodigué des conseils, les a encouragés et félicités pour la tenue du forum dans ce contexte sécuritaire difficile. Le 7e forum regroupe plus de 500 entreprises de 26 pays pour une rencontre d'échanges dans la capitale burkinabè, avec au programme, des partages d'expériences, des rencontres B to B et des expositions de produits locaux. « Toutes ces activités sont bénéfiques pour le Burkina Faso, en termes d'image, en termes de retombées économiques et surtout en termes de partage d'expériences entre les différents Hommes d'affaires présents à cette édition », a conclu le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina (CCI-BF).

Direction de la communication de la Présidence du Faso