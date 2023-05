Afrique: Djigui Diarra - « Je souhaite effacer les échecs de mes deux finales précédentes »

Le gardien des Young Africans (Yanga), Djigui Diarra, a déjà perdu deux finales continentales avec l'équipe nationale malienne au Championnat d' Afrique des Nations.

Il faisait partie de l'équipe du Mali qui est tombée contre la RD Congo en finale du CHAN 2016 et a également été membre du groupe qui a perdu en finale de l'édition 2020 du même tournoi face au Maroc.

Diarra faisait également partie de l'équipe malienne qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2015 en Nouvelle-Zélande, où elle a terminé troisième après avoir battu le Sénégal en barrage.

Désormais, l'ancien gardien du Stade Malien veut rectifier le tir avec son club Yanga, qui se prépare à affronter l'équipe algérienne de l'USM Alger en finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF. Le match aller se jouera à Dar es Salam dimanche tandis que le match retour aura lieu à Alger le week-end prochain.

Dans un entretien accordé à CAFOnline, Diarra, qui a été un des principaux artisans du brillant parcours de Yanga avec cinq clean sheet dans la compétition, évoque les ambitions de son équipe et sa préparation pour affronter les Algériens.

* Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement de jouer cette finale et de viser le titre ?*

J'ai perdu deux fois la finale dans le tournoi du CHAN avec le Mali et aujourd'hui, je me retrouve à disputer une autre finale de la CAF. Je suis très heureux et fier d'être à nouveau ici et mon ambition et moteur est l'envie d'effacer les échecs de ces deux finales précédentes.

Nous avons une équipe très forte, de l'entraîneur au staff technique en passant par mes coéquipiers et tout le monde a joué un rôle crucial pour que nous soyons ici. C'est une compétition importante pour nous et nous comptons les uns sur les autres pour mener l'équipe à la victoire.

Gagner cette compétition sera un énorme plus pour chaque joueur sur le plan individuel, afin d'essayer de gagner une place en équipe nationale.

* Comment pouvez-vous décrire le parcours de Yanga jusqu'à présent dans la compétition ?*

Pour être honnête, ce fut un grand voyage et nous sommes tous fiers de cette réalisation, d'être en finale. Cela est le résultat d'un effort collectif. Chacun comprend son rôle dans l'équipe et fait bien son travail. Pour moi, je suis gardien de but et j'ai un rôle très important à jouer pour inspirer confiance à mon équipe. C'est pareil pour les autres aussi. Ce qui nous a poussés jusqu'ici, c'est l'unité au sein de l'équipe sur et en dehors du terrain.

Nous avons apprécié le parcours et nous continuons à nous pousser les uns les autres pour réaliser quelque chose.

Vous jouez contre l'USM Alger d'Algérie dans cette finale et vous commencez à domicile. Comment vous êtes-vous préparés pour ce match?

On travaille et on se prépare très bien depuis notre demi-finale. Nous avons la chance d'écrire l'histoire du football tanzanien et c'est ce qui nous inspire. Nous commençons le match aller à domicile et nous devons tout faire pour gagner ici à Dar es Salam. L'essentiel sera de garder notre cage inviolée.

On compte aussi sur nos supporters pour nous pousser dans le stade. On sait qu'on est face à une équipe très coriace et on devrait être très concentré tout au long du match avec moins d'erreurs.

Yanga peut-il aller jusqu'au bout et remporter le titre ?

Oui absolument. Je crois que nous pouvons. Nous sommes tous unis en équipe, des joueurs au staff technique, en passant par l'encadrement et les supporters, pour ce seul objectif qui est d'obtenir la victoire en finale. Nous avons parcouru un long chemin jusqu'à présent et nous voulons couronner ce voyage avec la gloire du titre. Nous sommes déterminés et cela se voit même à l'entraînement. Tout le monde est concentré et prêt à se battre.

Vous avez remporté deux titres de champion consécutifs depuis votre arrivée en Tanzanie et maintenant vous avez aidé l'équipe à atteindre la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. À quel point cela a-t-il été énorme pour vous ?

Je suis vraiment ravi d'avoir remporté deux titres consécutifs car naturellement je suis un compétiteur et j'adore gagner. Avant de venir ici, j'ai remporté quatre titres de champion consécutifs avec le Stade Malien et il était important que je continue à gagner avec mon nouveau club. Cela m'a donné beaucoup de confiance, surtout cette année où nous jouerons une finale continentale.

Quel est le secret du succès de Yanga et quelle est la force motrice de ces deux dernières saisons ?

Nous avons un très bon entraîneur (Nasreddine Nabi, NDLR) et il sait mettre tout le monde en confiance. Nous avons aussi un très bon staff technique qui communique très bien avec les joueurs. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe et ce qui nous a le plus poussés vers le succès, c'est l'envie de gagner et nous prenons chaque match comme une finale.

Cela fait presque deux ans que vous êtes arrivé en Tanzanie. Comment décririez-vous le football tanzanien et les supporters en général ?

J'aime beaucoup le football tanzanien. Le championnat est vraiment excitant et compétitif. Ce que j'aime le plus ici, c'est l'ambiance foot surtout le jour du match. Les fans sont vraiment engagés envers l'équipe et ils nous ont vraiment bien poussés. Nous avons aussi une très bonne équipe avec un bon entraîneur et j'ai vraiment adoré mon séjour ici.

Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Yanga ?

Avant de rejoindre Yanga, j'étais en Afrique du Sud. Le président du club m'a contacté directement et m'a expliqué sa vision et son ambition pour le club. Je suis tombé amoureux du projet et c'est ce qui m'a convaincu de venir.

Absolument oui. J'ai commencé à jouer au foot dans la rue comme tout le monde et comme joueur de champ avant de devenir gardien de but et d'intégrer le Stade Malien. Mon père était également footballeur, bien qu'il ne soit pas connu comme moi, et mes trois frères jouent également au football.

Nous avons eu des difficultés surtout en grandissant car nous ne pouvions pas nous permettre beaucoup de choses étant donné que même au centre de formation, il faut payer. Mais toutes ces difficultés m'ont poussé à travailler davantage et je suis fier que les fruits commencent à porter.

Biographie de Djigui Diarra :

Date de naissance: 27 février 1995

Lieu de naissance : Bamako, Mali

Taille : 1,79 m

Poste : Gardien de but

Equipe actuelle : Young Africans

Numéro : 39

Carrière senior

2011-2021 - Stade Malien

2021 - Young Africans