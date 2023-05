Madagascar: Accès à l'emploi - Les personnes handicapées doublement pénalisées

Moins de 1% des personnes handicapées actives sont intégrées dans les organismes publics et privés. Les chiffres disponibles font état d'un pourcentage de 0,66%. Autrement dit, le reste, soit plus de 99% de ces personnes en situation de handicap sont sans emploi, ou alors, intègrent le secteur informel. Une situation plus que problématique pour les personnes concernées, ainsi que leurs familles, car plonge les personnes handicapées dans une situation de grande précarité.

L'employabilité et l'autonomisation des personnes handicapées étaient, hier, au centre des discussions au Centre Arrupe Faravohitra, sur une initiative du projet Mihary EEE (« Employment and economic empowerment ») mis en oeuvre par l'Union Nationale des Associations des Handicapés de Madagascar (UNAHM). La démarche vise à obtenir l'engagement des décideurs à embaucher les personnes handicapées et à faire des organismes ou entreprises qui embauchent les personnes handicapées, un modèle à suivre.

Le constat actuel est que les personnes handicapées sont doublement pénalisées face au marché de l'emploi dans la mesure où, en plus de leur handicap et les stéréotypes ou autres discriminations qui l'entourent, elles font également face au même titre que l'ensemble de la population active, aux impacts du marasme économique actuel et au chômage. Les mécanismes existants en matière d'emploi sont estimés pas suffisamment inclusifs pour permettre un meilleur accès des personnes handicapées à l'emploi. Face à ce constat, les organisations regroupant les personnes handicapées sont encouragées à multiplier les démarches visant à les faire intégrer dans les structures de décision et les mécanismes existants en matière d'emploi, afin de faire avancer leur cause sur le plan de la législation et des ressources allouées par l'Etat dans le domaine de l'employabilité des personnes handicapées. Un travail de longue haleine.