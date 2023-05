Madagascar: Lundi de Pentecôte - Les Zanak'Imady se donnent rendez-vous à Ambohimalaza

L'association IMIANTA ou « Terak'Imady Miray » organise une excursion pour tous les originaires d'Imady, dans la région d'Amoron'Imania, ce lundi 29 mai, à l'occasion du lundi de Pentecôte.

L'excursion se déroule à Ambohimalaza et durera toute cette journée. L'objectif de l'événement : regrouper tous les « Terak'Imady » qu'ils soient déjà membres de cette association ou non, pour redynamiser l'association et surtout créer une cohésion entre tous les originaires d'Imady sans exception qui travaillent hors de leur localité d'origine.

Au programme, un concert auquel des artistes venant d'Imady et des artistes locaux participeront, il y aura également des jeux et diverses animations. Pour ne pas faillir à la tradition, 5 ou 6 zébus seront tués pour l'occasion. La viande sera distribuée et mangée ensemble ce jour-là, dans le respect du « nofon-kena mitam-pihavanana ».

L'association créée en 1991 compte actuellement près de 4 000 membres. Elle est apolitique même si certains de ses membres détiennent des postes politiques. L'association précise d'ailleurs qu'elle ne poussera jamais ses membres à voter pour une personne ou un parti en particulier. Elle sensibilise, cependant, ses membres à vérifier leur nom dans la liste électorale et à aller voter lors des élections.