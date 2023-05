Cote d'Ivoire: Marathon-Sport et paix - Kandia Camara et le MAFEMCI célèbrent la cohésion et l'intégration des peuples

Mme Evelyne Danitza Tonga et son équipe ont remis le couvert pour leur rendez-vous annuel : le MAFEMCI (Marathon des femmes de Côte d'Ivoire).

Pour la 4ème édition, elles ont choisi la commune d' Abobo. Venues de toutes les contrées du pays, les femmes se sont données rendez-vous, le samedi 6 avril 2023, à la mairie de la cité administrée par la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Soutenues par des représentants des 15 pays de la sous-région ouest-africaine, du Maroc avec la présence de l'internationale marathonienne Nawal Sfendla, de la Mauritanie, de la France, de la Belgique et du Portugal, elles ont communié dans une belle ambiance festive. Célébré autour du thème : « Cohésion sociale et intégration des peuples », le MAFEMCI a été une tribune pour appeler les uns et els autres à la culture de la paix, à la cohésion sociale et surtout à l'amour et la fraternité vraie.

«C'est une fierté pour moi de communier avec toutes ces femmes de toutes les couches sociales, ethniques et politiques unies à jamais par le sport .C'est la preuve que le MAFEMCI est un puissant instrument de cohésion sociale, d'intégration et de développement économique de la femme. Cette grande mobilisation est le signe qu'Abobo sait organiser les grands événements», a déclaré la première magistrate de la commune, Kandia Camara, par ailleurs marraine de l'activité.

Avant le top départ du marathon, les participants ont eu droit à une partie de fitness à laquelle ont pris part une dizaine d'ambassadeurs, la représentante résidente de la CEDEAO, Mme Cissé Fanta, des membres du cabinet de la Première dame, etc. Ahui N'Dri Caroline de l'IAF Bouaké en 48'06 » a remporté le 10km du marathon dans la catégorie des 17-25 ans. Elle est suivie de Diabagaté Djafouma de l'INJS (52'12 ») et de Yao Amenan Honorine de Dimbokro en 54"20.