Cote d'Ivoire: Ligue (26ème journée)-USC Bassam-Bouaké FC (0-0) - Les Insulaires frustrés

Une main bien évidente en pleine surface de réparation non sifflée par l'arbitre Konan Alin Remark.

Alors que sur ce penalty qui ne souffrait d'aucune contestation, l'USC Bassam aurait pu ouvrir le score dans le temps additionnel de la première partie de jeu. Après avoir échoué sur l'excellent portier de Bouaké FC, les Insulaires de Bassam pensaient prendre enfin l'avantage quand leur capitaine Diallo Bakary a provoqué le penalty. Malheureusement, ce n'est pas l'avis de l'arbitre de la partie. C'est donc sur cette frustration que les Bassamois partent à la pause. Une période d'oxygénation qu'ils ont failli payer cash si les attaquants de Bouaké avaient fait preuve de lucidité dans la finition (52ème, 54ème, 57ème).

Mais les plus franches occasions de cette seconde période seront à mettre à l'actif de l'USDC Bassam. Lancé dans le bain après la pause, Soumahoro Mohamed s'est retrouvé à deux reprises en situation favorable pour donner l'avantage aux siens. Après la belle occasion manquée de la 73ème minute, il a eu l'occasion d'assommer les enfants du Gbêkê. Une fois encore, il a manqué son face à face avec le portier de Bouaké. C'est logiquement que Konan Remark a mis fin à la partie sur un score nul et vierge (0-0). Bouaké FC (27 points-12) reste à la 12e place du classement avec ce 12e nul de la saison. L'USC Bassam (14e, 24 points-10) surclasse l'ASI d'Abengourou (15e, 24 points-14).

Défaite par le FC San Pedro (2-0), vendredi, en ouverture de la 26e journée, l'ES Bafing (23 points-16) occupe la dernière place du classement. Pendant que les Pétruciens mettent un peu plus la pression sur le quatuor de tête. Avec 41 points+10, le FC San Pedro menace l'AFAD (4e, 42 points+11), le Sporting Club de Gagnoa (3e, 46 points+7) et la SOA (2e, 46 points+13). Les Académiciens et les Militaires ont concédé le nul respectivement devant l'ASI (0-0) et le CO Korhogo (1-1). Les hommes du Poro prennent un point précieux dans la lutte pour le maintien avec 25 points-14 et la 13ème place au classement. Le Sporting a réalise une belle affaire en venant à bout de SOL FC (1-1). L'équipe d'Abobo compte 34 points+3 derrière le Racing Club d'Abidjan (6e, 37 points+3), accroché par l'AS Denguélé (1-1).

Leg :

Les résultats

SC Gagnoa-SOL FC 2-1

USC Bassam-Bouaké FC 0-0

AFAD-ASI 0-0

SOA-CO Korhogo 1-1

ES Bafing-FC San Pedro 0-2

Racing-AS Denguélé 1-1