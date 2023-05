Cote d'Ivoire: Festival « Carrefour des alliés » - Une tribune d'expression des alliances interethniques, gages du climat social apaisé

Au-delà des festivités, les festivaliers venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont vécu, intensément et dans la pratique, les alliances interethniques. Ces valeurs traditionnelles dont la pratique garantit le climat social apaisé et convivial, surtout, le vivre ensemble dans lequel baigne la Côte d'Ivoire.

C'était à l'occasion de la 8ème édition du festival « Carrefour des alliés » qui s'est déroulé du 4 au 6 mai 2023, à Tafiré et à Katiola, dans la région du Hambol, au Centre-nord de la Côte d'Ivoire.

Pour cette édition, quatre peuples de différentes régions étaient présents à travers leurs danses patrimoniales : les Gnaboua (les hommes panthères de Liabo) et les Gouro (le Zaouli, patrimoine mondial de l'Unesco) du Centre-ouest, les Sénoufo (le Boloye) du Nord et les Tagbana (le Sita) du Centre-nord de la Côte d'Ivoire.

Florent Galaty, directeur de cabinet, représentant Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie a, lors de la cérémonie de clôture, dans la soirée du 6 mai 2023, salué les efforts consentis, chaque année par le commissariat général du festival, pour organiser cet événement qui apporte beaucoup à la jeunesse à travers les valeurs qu'il incarne. Il a, à cet effet, rasséréné les organisateurs du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, tout en les encourageant à «poursuivre cette noble mission de promotion des alliances interethniques et, partant, du riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire».

Quant à Bourlaye Traoré, commissaire général, il a dit sa gratitude aux autorités des villes de Katiola et de Tafiré, partant de la région du Hambol, pour leur apport dans l'organisation du festival, depuis sa création, jusqu'à ce jour. Il a, tout de même, relevé les difficultés auxquelles le commissariat doit faire face pour sa pérennisation de ce projet fédérateur. Il a, surtout, eu des mots de remerciements à l'endroit de Mme Françoise Remarck dont l'accompagnement a permis la tenue de cette édition. Les remerciements se sont étendus à la RTI, à l'Association Afrique Active, aux mairies de Katiola, Tafiré et à l'ensemble de la population des localités qui ont abrité les festivités.

Un canal pour briser les préjugés

Dans le déroulé du festival « Carrefour des alliés », il est bon de noter que la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu, le vendredi 5 mai 2023, dans la cour de la mairie de Tafiré, en présence des chefs traditionnels et d'autorités de la ville. Ce fut l'occasion, pour les organisateurs et les autorités, de rendre un hommage déférent aux chefs traditionnels pour leur diplomatie coutumière qui contribue à assurer un climat social apaisé dont le vivre ensemble, prôné par le président de la République, Alassane Ouattara, est une valeur cardinale.

Toutes les danses du terroir conviées aux festivités ont apporté une touche artistique à cette rencontre. Dans leurs prises de paroles, les différents intervenants se sont attelés à mettre en avant les alliances interethniques et les valeurs incarnées par ces outils dans le rapprochement des peuples et la cohésion nationale.

Bien avant le festival, les 28 et 29 mai dernier, 175 jeunes ont été formés en peinture et décoration d'intérieur par la direction de la Coopération culturelle internationale du ministère de la Culture et de la Francophonie, en partenariat avec les ONG « Convergence culturelle » et « Terfiré », à Tafiré. Cela, en prélude au festival « Carrefour des alliés ».

En soirée, les femmes des fédérations d'associations féminines de Tafiré étaient à l'honneur avec le concert mandingue dénommé « Sambê-Sambê ». Les différentes prestations des artistes Mamah T, Djenin Doumbia et Aïcha Traoré ont trouvé une adhésion du public, rendant cette soirée très festive.

Le lendemain, samedi 6 mai 2023, le comité d'organisation a mis le cap sur Katiola, le chef-lieu de la région du Hambol où s'est déroulée une parade avec les marionnettes sous le coup et la prestation des danses du terroir sur l'esplanade du Centre culturel de la ville. C'est devant un public conquis que l'ensemble de ces danses se sont exprimées.

L'artiste Yabongo Lova qui n'a pu prester, à cause de la pluie qui est tombée drue sur la ville, a tout de même salué ses fans et passer un moment en leur compagnie.

A peine les lampions du 8ème Festival Carrefour des alliés se sont éteints, que le public piaffe d'impatience déjà pour la 9ème édition.