Sénégal: Attribution des parcelles à Guédiawaye - Aucune disposition n'a été violée, selon le ministre Abdoulaye Saydou Sow

Le Gouvernement a été interpellé sur l'attribution des parcelles sur la bande du littoral de Guédiawaye.

C'est le député Thierno Alassane Sall qui a posé la question. Pour mieux asseoir sa question, le député non-inscrit a rappelé que le 4 juin 2021, une première superficie de 150, 58 hectares a été déclassée dont 43,90% réservés à l'habitat. Mieux, poursuit-il, 320 conseillers municipaux des 5 communes et de la ville de Guédiawaye, des lutteurs, des délégués, des imams avaient été servis et au cours du mois d'avril 2021, 826 hectares ont été déclassifiés. Répondant à cette question, le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow, s'est voulu clair: « nous sommes dans un état de droit et que l'ensemble des actes que nous posons et que le Gouvernement entend poser sont toujours faits sur la base du respect des lois et des règlements de ce pays ». Il a, dans le même sillage, indiqué que des décrets pris, en 2021, ont approuvé le Plan de détail de la zone nord de Guédiawaye et ont déclassé la zone ouverte par le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiawaye d'une superficie de 15.058 hectares et le décret numéro 2023-813 du 5 avril 2023 approuve et rend exécutoire le plan d'urbanisme de la bande de Yeumbeul Nord, Malika Tivaouane Peulh. Donc, affirme le ministre de l'urbanisme, « aucune disposition n'a été violée ».

Il a fait savoir que ce sont les autorités territoriales de la commune de Guédiawaye qui avaient exprimé le souhait d'aménager la bande de Guédiawaye. En outre, il a signalé que le département de Guédiawaye, créé à partir du grand département de Pikine, est en taux d'accroissement exponentiel et manque cruellement d'équipements et d'infrastructures de bases pour jouer son rôle dans le cadre de son attractivité.

« C'est la raison pour laquelle les autorités de la collectivité territoriale de Guédiawaye ont émis le souhait de se rapprocher des services compétents de l'administration pour procéder conformément à la règlementation au déclassement de cette bande de filaos », a expliqué le ministre, assurant que toutes les normes ont été respectées.