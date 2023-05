Sénégal: Litige foncier à Ngor - Le PM annonce « des discussions très avancées » avec les populations

Se prononçant sur la question relative au litige foncier à Ngor ayant occasionné de violents heurts, ces dernières semaines, le chef du Gouvernement a apporté des précisions.

Amadou Ba, qui dit maîtriser l'histoire de ce terrain, remontant à 2011, a révélé que les discussions sont en cours et que des solutions seront bientôt trouvées. « On a discuté avec les autorités municipales qui ont fait preuve de grandes responsabilités, parce que n'ayant pas parlé en termes de couleurs politiques ou partisans, mais sur la base de la défense de l'intérêt commun », a fait savoir le chef du gouvernement, qui a révélé que le « Gouvernement et les populations ont eu des discussions très avancées et qu'ils sont d'accord sur plusieurs points ».

Revenant sur le fond du problème, le Premier ministre a rappelé que « comme toute gestion foncière, l'Etat avait des projets sur les lieux et les populations voulaient autre chose. Mais, ce n'est pas une occupation à des fins privatives, c'était pour des infrastructures de sécurité. Mais, les populations nous ont dit qu'elles ont besoin d'un lycée et des infrastructures sécuritaires. Depuis cette date, nous y travaillons », a notamment précisé Amadou Ba, qui a annoncé une rencontre, au plus tard aujourd'hui, entre le ministre de l'Education nationale et la mairie de Ngor sur le projet du lycée. « Nous ce qu'on a décidé de réaliser à Ngor, c'est dans l'intérêt de la population », a-t-il insisté.