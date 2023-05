Madagascar: Assemblée nationale - La politique d'industrialisation exposée par le MICC

Le ministre Edgard Razafindravahy, a été hier parmi les membres du gouvernement qui ont présenté le rapport d'activité de leur département respectif devant les députés.

Exécution et mise en oeuvre de la Politique générale de l'Etat (PGE). Le ministre s'y est consacré depuis sa prise de fonction. Edgard Razafindravahy souligne d'emblée qu'il a aussi fait siens les engagements pris et annoncés par le président de la République Andry Rajoelina. Notamment les engagements n°7 et n°9 relatifs au programme d'industrialisation du pays. Il a alors expliqué que sur les soixante-quinze machines arrivées fin 2022, lesquelles sont destinées à la mise en place de différentes unités industrielles... dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ODOF (One district, one factory ou Un district, une usine), sept (7) ont été livrées pour l'installation de mielleries, respectivement à Ambositra (Amoron'i Mania), Fianarantsoa (Matsiatra Ambony), Manjakandriana et Atsimondrano (Analamanga), Mahajanga II (Boeny), Manakara (Fitovinany) et Farafangana (Atsimo Atsinanana). Tandis que trois (3) huileries ont été mises en place à Morondava (Menabe), Tsiroanomandidy (Bongolava) et Miarinarivo (Itasy). Une unité de traitement et de transformation du café sera bientôt installée à Vohipeno (Fitovinany). Tandis qu'un projet d'installation d'une usine de glace alimentaire à Maevatanàna (Betsiboka) va être aussi lancé très prochainement. Edgard Razafindravahy a tenu toutefois à préciser: « ... Il ne s'agit pas d'une grande industrie mais d'une unité qui transformera directement les produits pour approvisionner le marché intérieur. Elle est gérée par des Malgaches et pour que les Malgaches se sentent propriétaires ».

Attirer les investisseurs

Le ministre a poursuivi et rappelé que l'installation de ces unités industrielles va de pair avec la mise en place des zones de pépinières industrielles dans les localités concernées. La zone industrielle résoudra deux problèmes principaux. « Premièrement, cela aidera à la production des biens nécessaires à la vie quotidienne afin que nous ne dépendions pas des longues importations de l'étranger. Deuxièmement, cela augmentera le niveau de vie des agriculteurs car il y aura des routes commerciales et le prix des matières premières qui en proviennent augmentera », a-t-il indiqué. Toujours en ce qui concerne la promotion de l'industrialisation, 54 nouvelles industries ont été créées en 2022 et 24 au cours des quatre premiers mois de l'année 2023. On les retrouve dans de nombreux domaines. Par ailleurs, en appui à la promotion de l'industrialisation et en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD), le projet PAISF dont la mise en oeuvre a débuté en septembre 2022, avance.

Parmi ceux qui bénéficieront du PAISF figurent les quatre filières industrielles, à savoir l'industrie textile à Moramanga, les bâtiments et travaux publics à Toamasina, la transformation des fruits et légumes à Antsirabe, et la transformation des poissons et fruits de mer à Antsiranana. Le Projet de Développement de la Transformation Industrielle des Produits Agricoles dans la Région du Sud-Ouest (PTASO) a également été lancé. C'est l'un des plus gros projets. Cette grande unité de production sera construite à Ankorongoa, à proximité de la route nationale n°7 entrant dans Toliara. Il couvrira une superficie de 107 000 hectares. L'usine s'étendra sur une superficie de 120 hectares. Le projet PTASO est mis en oeuvre avec une subvention de 25 millions de dollars de la BAD. Edgard Razafindravahy a aussi annoncé l'adoption par les deux Chambres du Parlement, cette semaine, du projet de loi sur l'investissement à Madagascar. L'objectif de la réforme de cette législation est d'attirer les investisseurs à Madagascar. Au terme de son intervention, le ministre n'a pas omis de parler des produits d'exportation dont la vanille, les clous de girofle et le cacao. Et de conclure sur l'approvisionnement et la protection de la population.