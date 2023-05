Madagascar: Un orage et des grêlons surprennent les Tananariviens

Antananarivo a été frappé par un orage, hier après-midi. Il a laissé quelques dégâts.

Des riverains croyaient un début de la saison hivernale, avec le froid qui commençait à se faire ressentir, hier dans la matinée. Ils ont été surpris, lorsque le ciel d'Antananarivo s'est assombri, l'après-midi. L'étonnement a été d'autant plus grand, lorsque vers 15 heures, des coups de tonnerre ont retenti, des éclairs ont zébré le ciel, et des grêlons sont tombés, suivis de pluie. Ces grêlons, de taille moyenne, ont couvert les quartiers et les rues à Ambohimanarina, à Andranomena, à Ambohibao, jusqu'à Talatamaty. Ils ont mis du temps à fondre. Les fortes pluies qui succédaient ces averses de grêlons ont inondé les rues de la capitale. Elles se sont transformées en lit de rivière, car les canalisations sont bouchées. Ces orages ont provoqué des accidents. A Andravoahangy, un motard et sa moto sont tombés dans l'eau. Ce conducteur n'a pas vu la présence d'un trou qui s'est formé sur la chaussée, recouverte d'eau. Un autre véhicule est tombé dans ce même trou, en début de soirée. A Ambodimita, le ruissellement des eaux pluviales a été si fort, qu'il a failli emporter des piétons et des motards. « J'accélérais au fond, mais cela ne suffisait pas pour faire avancer ma moto », témoigne un motard.

Rien d'anormal

Ces orages ont pris au dépourvu les Tananariviens, qui n'ont pas hésité à les immortaliser en photo. « C'est quoi ces grêlons, en période d'hiver », s'est interrogé David Rakotoniavo, un riverain. Il pensait à un dérèglement climatique. Les techniciens en météorologie ne voyaient, pourtant, rien d'anormal, dans ce phénomène. « Nous sommes encore en intersaison. En cette période, il est possible d'avoir des orages, comme il est possible de ressentir le froid. En tout cas, elle est encore favorable à la formation d'orages et de grêle. Nous connaissons le même phénomène, aux mois de septembre-octobre », indique Mamy Andriamirado, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie. Ces averses orageuses sur les Hautes terres centrales, ont déjà été mentionnées dans la prévision de la tendance hebdomadaire, établie le 23 mai. Ces orages pourraient être le dernier de ce mois de mai. « Nous allons ressentir un temps hivernal, en ce weekend. En tout cas, les températures maximales vont chuter. Elles seront autour de 20°C à 21°C, samedi et dimanche. Le temps sera nuageux, et des crachins sont probables sur l'Est, dont l'Est des Hautes terres centrales », enchaîne Mamy Andriamirado. Ceux qui envisagent de sortir, ce weekend, doivent ainsi se vêtir de vêtements chauds.