Madagascar: Fianarantsoa - Le Président au plus près de la population

En visite à Fianarantsoa, le président de la République a procédé à une série d'inauguration. La distribution de carnets de Fokontany biométriques a aussi été au programme.

Inauguration des infrastructures majeures, jusqu'au plus petites. Andry Rajoelina, président de la République, l'a souligné lors de sa première journée à Fianarantsoa, hier. Pour démontrer sa proximité avec la population et la pertinence des projets sur le quotidien de cette dernière, aucune nouvelle infrastructure ne sera laissée pour compte dans la capitale du Betsileo ne sera laissée pour compte. Le locataire d'Iavoloha, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, est en tournée dans la capitale de la région Matsiatra Ambony. Une visite de deux jours qu'il a démarré hier, en présidant la cérémonie du centenaire de la SEMIPI ou "Sekoly miaramilam-pirenena". Il a ensuite enchaîné avec une série d'inauguration d'infrastructures. Ceci dans le cadre de la politique de rapprocher l'administration étatique de la population. En tête de liste des inaugurations et probablement l'une des nouvelles infrastructures majeures à Fianarantsoa, figurent les nouveaux locaux de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP), de la région Matsiatra Ambony.

Le nouveau siège de la police sise dans la capitale du Betsileo en impose, effectivement. Adossé au stade d'Ampasambazaha, il contribue à l'embellissement de la ville. Un détail que note justement le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publique. Dans son allocution, le ministre de la Sécurité publique a intimé aux hommes et femmes de la police nationale en poste au DRSP de Haute Matsiatra de respecter et préserver l'intégrité et la beauté de cette nouvelle infrastructure publique. Le président de la République, quant à lui, a mis l'accent sur le fait qu'après 1902, ce n'est que maintenant que la police nationale est dotée d'une nouvelle infrastructure à Fianarantsoa. L'ancien siège des képis bleus dans la capitale de la région Matsiatra Ambony se trouve dans le quartier d'Ambatolahikisoa. Le bâtiment marqué par l'âge ne suffit plus à abriter les différents services de police nécessaires à la population. Après la DRSP sise à Ampasambazaha, la délégation présidentielle s'est justement rendue à Ambatolahikisoa pour marquer la remise officielle du nouveau bureau du Fokontany de ce quartier.

Identifiant unique

Ce nouveau local est la concrétisation d'un engagement fait par le Chef de l'État lors d'un précédent passage à Fianarantsoa étant donné la promiscuité dans laquelle travaillait le personnel de ce Fokontany. Le nouveau bureau du Fokontany d'Amtolahikisoa est aussi doté de matériels informatiques. Dés équipements dont bénéficieront également l'ensemble des bureaux de Fokontany de Fianarantsoa selon le locataire d'Iavoloha. La raison est l'accélération de la digitalisation jusqu'à la base. Lors de cette étape dans le Fokontany d'Ambatolahikisoa, justement, le président Rajoelina a réactivé la distribution des carnets de Fokontany biométriques. Près de cinq-cent mille ont été distribués jusqu'ici. Cinq-cent mille carnets biométriques ont déjà été distribués jusqu'ici. Il y a encore un million sept-cent mille à dispatcher, dans le cadre du projet "e-Fokontany". Ceci, à raison de 3 000 ariar à 5 000 ariary pour chaque carnet, selon les moyens des ménages. Selon le locataire d'Iavoloha, "nous entrons de plain pied dans la digitalisation".

Le président de la République a profité de l'occasion pour faire un teasing du projet "identifiant unique". À l'entendre, il sera mis en oeuvre dans les prochains. Et sera financé par la Banque mondiale à hauteur de 140 millions de dollars. De prime abord, ce projet d'identifiant unique permettra d'attribuer à chaque citoyen, majeur visiblement, une carte d'identité permettant "la reconnaissance faciale", et comportant ses données numériques. Même les données sur son casier judiciaire devraient figurer dans cette carte biométrique. La journée marathon du couple présidentiel lors à Fianarantsoa, hier, n'a été bouclé qu'en début de soirée. Les séries d'inauguration ont été clôturées par celle du nouveau bureau de la direction régionale du ministère du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales. Cette première journée de la tournée du Chef de l'État dans la capitale de la région Matsiatra Ambony a été clôturée par l'inauguration d'une rue nouvellement pavée. Une façon de boucler la boucle en s'en tenant à la ligne d'inaugurer les infrastructures majeures jusqu'au plus petits. Aujourd'hui, le couple présidentiel procèdera au lancement officiel de la reprise de la ligne Fianarantsoa - côte Est (FEC), ainsi que l'inauguration de logements sociaux nouvellement construits.