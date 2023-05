Madagascar: Rallye de voitures historiques II - Andréa-Franck sur Opel Légende sacré

Le Rallye VHR version 2023 s'est étalé du 19 au 21 mai. Quatre-vingt voitures anciennes ont franchi la ligne d'arrivée ce dimanche, au stade Barea à Mahamasina.

Point final. La cérémonie de remise des trophées de la deuxième édition du Rallye voitures historiques de régularités'est tenue mercredi, dans la soirée, au stade Barea à Mahamasina.

Le duo Andréa Galuppi-Franck Huttel sur Opel GT crédité de 252 points s'est hissé sur la plus haute marche du podium au classement général toutes catégorie confondues. L'équipage remporte également le trophée de la catégorie Légende, pour les voitures sorties avant 1971 et gagne le billet Tana-Paris-Tana. Ils n'ont pas assisté à la cérémonie car ils se sont déjà envolés à l'étranger après le rallye.

L'équipage Thibault Defoucault-Hugues Ranarivelo-Mathieu Defoucault sur Jaguar, catégorie Old avec un cumul de 275 points termine à la seconde place au général et premier de la catégorie Old, des voitures sorties avant 1960. Le trio malgache, Mana Rabenantoandro-Frédéric Randriamialison-Nirina Razafinarivo au volant d'une Renault 16 TS complète le podium et remporte le scare de la catégorie Prestige (avant 1982) avec 286 points. Les deuxième et troisième au classement général ont gagné chacun un bon d'envoi d'une valeur de 250 euros offert par Mada Groupage.

Le champion en titre, Tianarison Andriamihaja alias Zézé, accompagné d'Andria Ravaloson et Finoana Andrianizahana sur la même Renault 16 TL Légende, n'a pu faire mieux que la 47e place. «Nous étions perturbés par le changement du départ soudainement avancé de quinze secondes dès la première zone de régularité, et nous avions eu du mal à gérer notre temps», regrette Zézé.

Dans le Top 20

À sa toute première participation, le champion du monde des rallyes de 1994, Didier Auriol, copiloté par Thierry Ranarivelo sur une Lotus Catheram Cabriolet engagée dans la catégorie Old termine à la seizième place. Le trophée de la catégorie Classique pour les voitures sorties avant fin 1989 a été ravi par l'équipage Sonia Rakotonirina-Jerrick Rakotonirina-Erick Andrianasolo sur Renault 19. Ce trio termine septième au classement général.

Le trophée du meilleur Team est remporté par Classic Cars. Celui de l'équipage féminin est revenu, pour la deuxième année consécutive, au trio Sylvia Rasolofoarisoa-Alintsoa Ralitera-Arisoa Valiha Andriamanga sur une Austin Mini Préstige, classé onzième au général. Et l'équipage classé quatrième, Bruno Defoucault -Maminiaina Defoucault au volant d'une Jaguar XK1 catégorie Old s'est offert le trophée du meilleur équipage mixte. «Malgré le non-respect du règlement par les voitures d'assistance qui ont gêné les concurrents et le flash, nous ne sanctionnons pas cette fois les équipages pour le fairplay et pour ne pas créer de polémique», souligne le président de la Fédération du sport automobile de Madagascar, Jimmy Rakotofiringa. Quatre-vingt équipages sur les quatre-vingt-six inscrits ont été classés et ont reçu leur plaque finisher respectif.