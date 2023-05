Sénégal: Fonds de dotation de la décentralisation - Un montant de 5 milliards FCfa de plus est versé chaque année

Le ministre des Collectivités territoriales, Mamadou Talla a également donné des réponses aux députés sur les fonds de dotation de la décentralisation (Fdd).

). Selon Mamadou Talla, le Président Macky Sall, dans sa vision, a décidé de créer des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Il s'est félicité du bilan qu'il juge satisfaisant et annonce que son département va enclencher la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. M. Talla face à la représentation nationale, a indiqué que la communalisation intégrale a permis une gestion de proximité.

«On a donc réglé des questions d'équité. Cela a permis également, à la base, d'installer des équipements, de recruter des personnels et de faciliter le financement. Mais on ne s'est pas arrêté là. Toujours dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, on a amélioré la lisibilité des échelles de gouvernance. Il y a eu des acquis en matière de l'existence d'un cadre organisationnel des collectivités territoriales », a souligné Mamadou Talla. S'agissant du financement, il a affirmé que l'Etat a beaucoup investi vers les collectivités territoriales.

«Aujourd'hui, nous avons l'existence d'un important portefeuille d'impôts et de taxes qui finance plus de 60% des dépenses de nos communes et de nos villes. Il y a également la possibilité pour les collectivités territoriales d'aller vers l'emprunt, la pente, la finalisation de la réforme du fonds de dotation, etc. Chaque année, c'est 5 milliards de plus que nous augmentons au niveau des Fdd. Le Fonds d'équipement est passé de 15 milliards en 2015 à 38 milliards en 2023. C'est la volonté du Président Macky Sall. Au niveau du fonds de dotation, on est passé de 20 milliards à aujourd'hui 38 milliards. Il y a eu également la fiscalité pour nos départements », a détaillé le ministre.

Pour ce qui est de la fonction publique locale et territoriale, où beaucoup de pays ont mis plus de 40 ans pour l'installer, il a fait savoir que notre pays l'a réussi en seulement une décennie.