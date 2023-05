Mali: Renforcement de la société civile à Bandiagara - Des ateliers de formation dynamisent l'engagement local

La région de Bandiagara, située au Centre du Mali, comme de nombreuses régions du pays, est confrontée à des défis en matière de sécurité et de gouvernance. Dans le but de renforcer la participation citoyenne et de promouvoir une gouvernance locale transparente et responsable, des ateliers de renforcement des capacités pour les organisations de la société civile ont été organisés les 21 et 22 mai 2023 dans les communes de Dimbal et Bandiagara.

Collaboration pour la gouvernance locale transparente

Ces ateliers sont le fruit d'une collaboration entre le Conseil régional de la société civile de Mopti et la MINUSMA. Ils font partie d'un projet plus vaste d'appui au renforcement des capacités des membres et leaders de la Société civile sur leurs rôles et responsabilités dans la gouvernance. Il emprunte la démarche dite DIRO (Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel) des Organisations de la société civile (OSC) et faitières de la Région de Mopti. Ce projet vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile afin qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance.

Avant ces ateliers récents, d'autres activités de renforcement des capacités avaient déjà été menées dans la région. Les sessions précédentes ont abordé des sujets tels que la planification stratégique, la gestion financière, la mobilisation des ressources et la communication efficace. Elles ont permis aux participants d'acquérir des compétences essentielles pour la gestion et le leadership au sein des organisations de la société civile.

Les ateliers récents se sont déroulés dans les communes de Dimbal et Bandiagara, qui ont accueilli respectivement 25 participants. À Dimbal, la séance a été présidée par le maire de la commune, Issa Tessougue, démontrant ainsi l'engagement des autorités locales envers le renforcement de la société civile. Les participants étaient issus de diverses associations de femmes et de jeunes, reflétant la volonté de favoriser une participation équilibrée et inclusive.

Développer les initiatives de renforcement des capacités

Dans la commune de Bandiagara, un nombre équivalent de participants a bénéficié de la formation. La Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO), ainsi que d'autres associations de femmes, des coopératives, un membre du Haut Conseil Islamique, des associations de jeunes et une ONG étaient représentés. Cette diversité des participants souligne l'importance de mobiliser différents acteurs de la société civile pour un changement social et une gouvernance efficace.

Au cours de ces ateliers, les participants ont abordé des questions clés telles que la responsabilité, le leadership et les défis spécifiques auxquels sont confrontées les organisations de la société civile dans la région de Bandiagara. Ils ont également souligné la nécessité de combler le fossé des capacités et ont exprimé le souhait de bénéficier de formations supplémentaires, notamment sur le droit d'association et la législation électorale.

Ces ateliers de renforcement des capacités constituent une étape cruciale dans l'autonomisation des organisations de la société civile dans la région de Bandiagara. En renforçant leurs compétences et leur compréhension des enjeux de gouvernance, ces acteurs clés seront mieux préparés à contribuer de manière significative au développement local et à la promotion de la démocratie participative.

À l'avenir, il est prévu d'étendre ces initiatives de renforcement des capacités aux régions de Mopti et Bandiagara et dans le cercle de Douentza, permettant ainsi à un plus grand nombre d'organisations de la société civile de bénéficier de ces formations.