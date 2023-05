Afrique: La commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique est un hommage à l'histoire africaine commune (El Ktiri)

Rabat — La commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique et du 60ème anniversaire de la libération du continent est un hommage à "notre histoire commune et aux pionniers qui ont consentis des efforts acharnés au service de la dignité et de l'unité africaine," a affirmé jeudi à Rabat le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, qui coïncide cette année avec le 60ème anniversaire de la libération du continent africain, M. El Ktiri a souligné que cette célébration constitue une occasion pour mettre en lumière l'histoire de la lutte commune du Maroc et des pays africains face à l'occupation étrangère.

L'histoire retient qu'au lendemain de son indépendance, le Royaume du Maroc a mis en oeuvre la dimension africaine à travers le projet pionnier auquel avait appelé feu SM le Roi Mohammed V, en accueillant en janvier 1961 la Conférence de Casablanca et en créant le Groupe de Casablanca pour élaborer une politique africaine commune, une unité politique et une intégration économique, politique et sociétale sous le signe du Panafricanisme, a-t-il rappelé.

Il a souligné que cette vision prospective de feu SM le Roi Mohammed V repose sur le capital historique, commercial, spirituel, culturel et politique des relations du Royaume du Maroc avec de nombreux pays africains qui venaient d'obtenir leur indépendance.

M. El Ktiri a ajouté que feu SM le Roi Hassan II a continué d'appuyer ce projet de libération en soutenant des pays africains dans leur lutte pour l'indépendance, rappelant dans ce sens que le Royaume du Maroc est l'un des membres fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a maintenu ses positions et principes envers le continent africain, a-t-il poursuivi, notant que le Souverain, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres n'a ménagé aucun effort dans la signature de conventions et de partenariats avec les pays africains et dans l'établissement de relations diplomatiques et économiques solides.

Par ailleurs, M. El Ktiri a rappelé les efforts déployés par le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération dans la valorisation de ce patrimoine historique qui a lié le Royaume du Maroc aux pays africains frères.

A cet égard, il a évoqué le lancement d'un projet de documentation de ce patrimoine historique commun, à travers la publication de plusieurs ouvrages en la matière et l'organisation de débats et de conférences internationales et nationales.

Dans ce cadre, le Haut commissariat a publié l'ouvrage collectif "la mémoire historique commune maroco-algérienne" dans lequel une quarantaine de chercheurs, dont 22 marocains et 20 algériens, ont souligné les différents aspects du soutien matériel et logistique apporté par le Royaume au Front de libération en Algérie depuis le déclenchement de la révolution algérienne en 1954 jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962, a-t-il fait savoir.

Dans le même sillage, M. El Ktiri a annoncé que le Haut commissariat, en coopération et en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, s'apprête à mettre en place un pavillon dédié à la mémoire commune maroco-africaine.

Ce pavillon sera dédié aux pièces muséales historiques, littéraires et artistiques ayant trait à cette époque glorieuse de la lutte collective pour l'indépendance, a-t-il expliqué.

Il a souligné que la création d'un pavillon muséal dédié à la mémoire commune maroco-algérienne au niveau de l'espace de la mémoire historique de la résistance à Oujda s'inscrit dans le même cadre, ajoutant que l'Espace Mohammed VI pour la mémoire historique commune maroco-africaine verra bientôt le jour à Assilah.

Cette cérémonie, rehaussée par la présence de membres du gouvernement, ainsi que de nombreux ambassadeurs de pays étrangers accrédités au Royaume, a été marquée par la projection d'un film documentaire retraçant, témoignages à l'appui, le soutien du Maroc aux mouvements d'indépendance en Afrique.

Les participants à cet évènement ont aussi assisté à l'inauguration de l'exposition "Frères d'armes, du combat pour l'Indépendance africaine au serment du co-développement", qui donne à découvrir, entre autres, plusieurs photos du photographe Mohamed Maradji.