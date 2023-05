Sénégal: Artisanat - Le CNP et l'Uncm pour un secteur productif national fort

Le Conseil national du patronat (CNP) et l'Union national des chambres de métiers (Uncm) ont signé ce jeudi, à Dakar une convention de coopération et de partenariat pour une meilleure intégration du secteur productif national.

Le président du CNP Baidy Agne et Inssa Dièye de l'Uncm ont acté ce jeudi 25 mai, à Dakar, en présence du ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Papa Amadou Ndiaye une convention de coopération et partenariat pour booster le secteur artisanal, le permettant ainsi à avoir plus accès à la commande publique. « La convention que nous avons signée traduit la nouvelle dynamique de coopération et de partenariat socio-économique que nous voulons installer entre acteurs économiques nationaux », a d'emblée dit le président du Cnp, alléguant la labellisation des compétences professionnelles des jeunes-artisans.

A l'entendre celle-ci (la labellisation) devrait permettre la mise en place d'un « écosystème propice au développement de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, ainsi que le renforcement de l'intégration du secteur productif national ».

Par-delà la professionnalisation des grandes familles des métiers de l'artisanat, il met en exergue la nécessité de promouvoir « un secteur productif fortement intégré dans l'économie nationale ».

Il a, par ailleurs, réaffirmé la disponibilité du patronat à agir aux côtés des chambres de métiers pour une coopération centrée autour des « valeurs communes » et accordant « une priorité au savoir-faire sénégalais » qui va répondre aux exigences de « qualité de nos produits et services ». Le président de l'Union nationale des chambres de métiers, Inssa Dièye, s'est lui réjoui de cette coopération qui matérialise « la volonté du patronat de faire du secteur artisanal son grenier à travers la fourniture d'une main d'oeuvre de qualité et en adéquation avec ses préoccupations ».

« Cette présente convention, que nous scellons aujourd'hui, apporte assurément des réponses pertinentes et structurelles à la lancinante problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes », a relevé le président de l'Uncm.

Il s'est félicité également de la décision de l'Etat d'allouer 15% de la commande publique aux artisans et l'attribution du marché de la confection de tenues scolaires aux artisans locaux, pour 30 milliards de FCFA sur trois ans.

Il a aussi rappelé « l'injonction » faite aux structures d'appui et de financement de consentir des crédits aux artisans selon des « modalités spécifiques et allégées ».