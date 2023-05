Congo-Kinshasa: Sur le marché des disques - Bozi honore le Prophète Emmanuel Dody dans la chanson « Zenga Mambu » !

Le nouveau single intitulé « Zenga Mambu » du Grand père Benz Bozi Boziana a été présenté au public au cours d'une conférence de presse tenue par l'artiste, jeudi à Kinshasa.

«Zenga Mambu est une chanson dédiée au Messager-prophète Emmanuel Dody qui est le visionnaire et responsable de l'église Pentecôtiste Charismatique les Affranchis. A travers cette belle mélopée, j'exprime ma reconnaissance pour ses oeuvres qu'il fait entant que serviteur de Dieu», a signifié le chanteur Bozi Boziana, leader du groupe Anti-Choc.

L'artiste souligne que "Zenga mambu" est juste pour rendre hommage à ce pasteur qui l'a convaincu spirituellement et physiquement jusqu'à tel point que beaucoup de choses ont changé dans sa propre vie.

"Vous savez que je suis homme dur, têtu, difficile à convaincre. Je ne suis Mais je me suis approché du Prophète Emmanuel Dody parce que j'ai entendu plusieurs témoignages sur les services qu'il a juste accompli dans la vie des Congolais. Moi-même j'ai vécu comment les gens sont guéris du Sida, du Cancer et autres maladies incurables. Donc, cette chanson est une reconnaissance à un serviteur que Dieu utilise pour sa gloire', a soutenu le leader du groupe Anti-Choc.

A la question de savoir si, la chanson Zenga Mambu serait une voie pour abandonner la musique populaire ou "profane" et rejoindre la musique chrétienne, Grand Père a précisé : « J'ai toujours chanté pour Dieu. Ecoutez mes anciens titres tels que "Israël", "Doukouré"... Artistiquement, il n'y a aucune différence entre musique dite profane et gospel.

Car, nous utilisions tous les mêmes instruments, notes, danses et mélodies et chorégraphies. L'effet de citer plusieurs fois le nom de Jésus-Christ dans une chanson ne signifie pas que vous êtes plus enfant de Dieu que les autres ». Dans « Zenga mambu », je chante juste un vrai serviteur de Dieu que j'ai découvert à travers ces miracles", a-t-il martelé.

Chantée en style rumba, cette nouvelle chanson sera disponible le mois prochain en support vidéo et audio dans toutes les plateformes de téléchargement digital de musique.

Plus 50ns de carrière musicale à succès et 72 ans d'âge, Grand père Bozi Boziana est un chanteur de charme, interprète et auteur-compositeur chevronné qui a réussi à faire éclore bon nombre de vedettes féminines dont Déesse Mukangi, Betty Bis, Jolie Deta, Scola Miel, Fayila, dans l'histoire de la musique congolaise, après Franco et Tabu.